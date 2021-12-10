Aleyna Tilki düğmelerini açtı ayna karşısında poz verdi! Hırkasının içine hiçbir şey giymeyen şarkıcı sosyal medyayı ikiye böldü
Aleyna Tilki düğmelerini açtı ayna karşısında poz verdi! Genç popçu Aleyna Tilki, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran Tilki, bu kez hırkasının düğmelerini açarak objektif karşısına geçti. Hırkasının içine hiçbir şey giymeyen Tilki'nin iddialı paylaşımı, kısa sürede gündem olurken sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü. İşte ayna karşısında poz veren Aleyna Tilki'nin o paylaşımı...
10.12.2021 23:40
- Son Güncelleme: 10.12.2021 23:45
21 yaşındaki Aleyna Tilki, hırkasının düğmelerini açarak ayna karşısında verdiği pozları kayıt altına aldı ve Instagram hesabında yayınladı.