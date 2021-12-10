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Haberler Magazin Aleyna Tilki düğmelerini açtı ayna karşısında poz verdi! Hırkasının içine hiçbir şey giymeyen şarkıcı sosyal medyayı ikiye böldü

Aleyna Tilki düğmelerini açtı ayna karşısında poz verdi! Hırkasının içine hiçbir şey giymeyen şarkıcı sosyal medyayı ikiye böldü

Aleyna Tilki düğmelerini açtı ayna karşısında poz verdi! Genç popçu Aleyna Tilki, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran Tilki, bu kez hırkasının düğmelerini açarak objektif karşısına geçti. Hırkasının içine hiçbir şey giymeyen Tilki'nin iddialı paylaşımı, kısa sürede gündem olurken sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü. İşte ayna karşısında poz veren Aleyna Tilki'nin o paylaşımı...

10.12.2021 23:40 - Son Güncelleme: 10.12.2021 23:45
Aleyna Tilki düğmelerini açtı ayna karşısında poz verdi! Hırkasının içine hiçbir şey giymeyen şarkıcı sosyal medyayı ikiye böldü

Attığı her adımla adından söz ettiren Aleyna Tilki, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.

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Aleyna Tilki düğmelerini açtı ayna karşısında poz verdi! Hırkasının içine hiçbir şey giymeyen şarkıcı sosyal medyayı ikiye böldü

Sosyal medyayı aktif kullanan genç popçu, Instagram hesabında yayınladığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Aleyna Tilki düğmelerini açtı ayna karşısında poz verdi! Hırkasının içine hiçbir şey giymeyen şarkıcı sosyal medyayı ikiye böldü

21 yaşındaki Aleyna Tilki, hırkasının düğmelerini açarak ayna karşısında verdiği pozları kayıt altına aldı ve Instagram hesabında yayınladı.

Aleyna Tilki düğmelerini açtı ayna karşısında poz verdi! Hırkasının içine hiçbir şey giymeyen şarkıcı sosyal medyayı ikiye böldü

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa süre içinde gündem oldu.

Aleyna Tilki düğmelerini açtı ayna karşısında poz verdi! Hırkasının içine hiçbir şey giymeyen şarkıcı sosyal medyayı ikiye böldü

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ
Hırkasının içine hiçbir şey giymeyen Tilki'nin iddialı paylaşımı, sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü.

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