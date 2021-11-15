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Haberler Magazin Aleyna Tilki çölde cesur pozlar verdi annesi Havva Öztel’den hamle gecikmedi! İddialı paylaşımıyla kızını gölgede bıraktı

Aleyna Tilki çölde cesur pozlar verdi annesi Havva Öztel’den hamle gecikmedi! İddialı paylaşımıyla kızını gölgede bıraktı

Annesi Havva Öztel ve kardeşi Ayça Tilki ile tatil için Dubai'ye giden Aleyna Tilki, çölde verdiği birbirinden iddialı pozları sosyal medya hesabında yayınladı. Aleyna Tilki'nin cesur pozları sosyal medyaya bomba gibi düşerken genç popçunun annesi Havva Öztel'den hamle gecikmedi. Anne Öztel de çölde verdiği oldukça iddialı pozları Instagram hesabında yayınladı. Öztel'in çöl paylaşımının ardından "Aleyna'yı sildi attı", "Kızını gölgede bıraktı" yorumları yapıldı. İşte Aleyna Tilki ve Havva Öztel'in sosyal medyayı sallayan çöl paylaşımları...

15.11.2021 18:58 - Son Güncelleme: 15.11.2021 18:58
Aleyna Tilki çölde cesur pozlar verdi annesi Havva Öztel’den hamle gecikmedi! İddialı paylaşımıyla kızını gölgede bıraktı

Genç popçu Aleyna Tilki, geçen günlerde annesi Havva Öztel ve kardeşi Ayça Tilki ile tatil için Dubai'ye uçtu.

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Aleyna Tilki çölde cesur pozlar verdi annesi Havva Öztel’den hamle gecikmedi! İddialı paylaşımıyla kızını gölgede bıraktı

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Aleyna Tilki, Instagram hesabında Dubai tatilinden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

Aleyna Tilki çölde cesur pozlar verdi annesi Havva Öztel’den hamle gecikmedi! İddialı paylaşımıyla kızını gölgede bıraktı

Tilki, çölde verdiği birbirinden iddialı pozları art arda Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Aleyna Tilki çölde cesur pozlar verdi annesi Havva Öztel’den hamle gecikmedi! İddialı paylaşımıyla kızını gölgede bıraktı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği paylaşım, kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alarak gündem oldu.

Aleyna Tilki çölde cesur pozlar verdi annesi Havva Öztel’den hamle gecikmedi! İddialı paylaşımıyla kızını gölgede bıraktı

ANNEDEN HAMLE GECİKMEDİ!
Aleyna Tilki'nin en az kendisi kadar sosyal medyayı aktif olarak kullanan annesi Havva Öztel de Instagram'da yaptığı iddialı paylaşımlarına yenilerini ekledi.

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