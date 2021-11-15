Aleyna Tilki çölde cesur pozlar verdi annesi Havva Öztel’den hamle gecikmedi! İddialı paylaşımıyla kızını gölgede bıraktı
Annesi Havva Öztel ve kardeşi Ayça Tilki ile tatil için Dubai'ye giden Aleyna Tilki, çölde verdiği birbirinden iddialı pozları sosyal medya hesabında yayınladı. Aleyna Tilki'nin cesur pozları sosyal medyaya bomba gibi düşerken genç popçunun annesi Havva Öztel'den hamle gecikmedi. Anne Öztel de çölde verdiği oldukça iddialı pozları Instagram hesabında yayınladı. Öztel'in çöl paylaşımının ardından "Aleyna'yı sildi attı", "Kızını gölgede bıraktı" yorumları yapıldı. İşte Aleyna Tilki ve Havva Öztel'in sosyal medyayı sallayan çöl paylaşımları...
15.11.2021 18:58
- Son Güncelleme: 15.11.2021 18:58
Genç popçu Aleyna Tilki, geçen günlerde annesi Havva Öztel ve kardeşi Ayça Tilki ile tatil için Dubai'ye uçtu.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan Aleyna Tilki, Instagram hesabında Dubai tatilinden paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.
ANNEDEN HAMLE GECİKMEDİ!
Aleyna Tilki'nin en az kendisi kadar sosyal medyayı aktif olarak kullanan annesi Havva Öztel de Instagram'da yaptığı iddialı paylaşımlarına yenilerini ekledi.