Aleyna Tilki 'beni dövdüler' dedi açtı ağzını yumdu gözünü! Demet Akalın da nasibini aldı 'ben eşcinsel barında...'
2016 yılında 'Cevapsız Çınlama' şarkısıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran Aleyna Tilki, geçtiğimiz ay İngiltere'ye yerleşme kararı almıştı. Bir süre Londra'da kalacağını ve müzik çalışmalarına devam edeceğini söyleyen genç şarkıcı, geçen günlerde ise kız kardeşi Ayça Tilki ve annesi Havva Öztel'le birlikte Dubai'ye tatile gitmişti. Dubai tatilinden döndükten sonra albüm çalışmalarına hız verdi. Önceki gün Emirgan'da görüntülenen Aleyna Tilki, açtı ağzını yumdu gözünü. İşte Aleyna Tilki'nin o açıklamaları.
Dubai tatilinden dönen genç popçu Aleyna Tilki, önceki gün Emirgan'da objektiflere takıldı. Gazetecilerle sohbet eden ve kariyeri hakkındaki soruları yanıtlayan Tilki, kazancını nasıl değerlendirdiğini de anlattı. İşine yatırım yaptığını söyleyen ünlü ismin bir klibi için harcadığı rakam dudak uçuklattı.
Kısa bir süre önce İngiltere'ye taşınan ve şimdilerde Londra-Türkiye arası mekik dokuyan Aleyna Tilki, Emirgan'da objektiflere takıldı.
Tilki, "Ben çok tatil yapmıyorum biliyorsunuz, yaptığımda da kısa tatiller yapıyorum. Kısa ve öz bir tatil yaptım. Çünkü Londra'da albüm yaptım, çok yoruldum. Kısa süre içerisinde albümü bitirme şansım oldu. 20 şarkı yaptım, albüm için 8 şarkı seçeceğiz. Hatta daha da şarkı yapayım ve onun içinden 8 seçelim diye hala üretiyorum" dedi.
Kısa sürede güzel dönüşler aldığını söyleyen genç şarkıcı, "2'nci İngilizce şarkım için güzel bir adım oldu bu çünkü Billboard'a girdi. Düşündüğümüzde hızlı ilerliyoruz, ben üçüncü-dördüncü şarkımız da Billboard'a gireriz diye bekliyordum. İkinci şarkımızda girdik onun için mutluyum" şeklinde konuştu.