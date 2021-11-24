Aleyna Tilki ’beni dövdüler’ dedi açtı ağzını yumdu gözünü! Demet Akalın da nasibini aldı ’ben eşcinsel barında...’

Tilki, "Ben çok tatil yapmıyorum biliyorsunuz, yaptığımda da kısa tatiller yapıyorum. Kısa ve öz bir tatil yaptım. Çünkü Londra'da albüm yaptım, çok yoruldum. Kısa süre içerisinde albümü bitirme şansım oldu. 20 şarkı yaptım, albüm için 8 şarkı seçeceğiz. Hatta daha da şarkı yapayım ve onun içinden 8 seçelim diye hala üretiyorum" dedi.