Aleyna Tilki bakın yalnız ne için evlenirmiş! Tek şartını açıkladı sosyal medya ikiye bölündü “Evliliğe önyargılıyım” demişti...
Aleyna Tilki bakın yalnız ne için evlenirmiş! Attığı her adımla adından söz ettiren Aleyna Tilki, son günlerde özellikle şarkıcılığa soyunan annesi Havva Öztel ile sık sık gündem olmuştu. Anne-kızın birbirine rakip olması çok konuşulurken Tilki'den bambaşka bir açıklama geldi. Ünlü şarkıcı, evlilik ile ilgili sorulara verdiği cevapla dikkat çekti. Tilki'nin evlilik şartı ise sosyal medyayı ikiye böldü. Bakın Aleyna Tilki yalnız ne için evlenirmiş...
16.07.2022 00:12 - Son Güncelleme: 16.07.2022 00:12
'Cevapsız Çınlama', 'O Sen Olsan Bari' şarkılarıyla adını geniş kitlelere duyuran Aleyna Tilki, hem kariyeri hem özel hayatı hem de açıklamalarıyla sık sık gündem olmuştu.
BERGEN'İN ŞARKISINI SESLENDİRDİ
Aleyna Tilki ve Ayça Tilki adındaki iki kız çocuğu annesi olan Havva Öztel, sosyal medya hesabından sık sık şarkı söylediği videoları yayınlayarak bu konudaki ilgisini gösteriyordu.
Öztel bu sefer de Bergen'in "Seni Kalbimden Kovdum" şarkısıyla müzik piyasasına hızlı bir giriş yaptı. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel şarkı çıkarması ise sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.
Bir kısım Öztel'in kızı Aleyna Tilki'ye rakip olduğunu söylerken bir kısım da sesini hiç beğenmediğini belirtti.