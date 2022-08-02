Aleyna Tilki ateş ediyor! Rize'ye giden Tilki, Samistal Yaylası'nda atış talimi yaptı o anlar alay konusu oldu: "O duruş ne öyle?"
Aleyna Tilki ateş ediyor! Rize'ye giden Tilki, Samistal Yaylası'nda atış talimi yaptı o anlar olay oldu. 22 yaşındaki genç şarkıcı Aleyna Tilki, Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü. Bir Kültür Sanat Festivali için Artvine giden ve ardından Rize'ye geçen Tilki, Samistal Yaylası'na çıktı ve atış talimi yaptı. Tilki'nin duruşu kısa sürede sosyal medyada alay konnusu oldu.
02.08.2022 09:47 - Son Güncelleme: 02.08.2022 09:53
"O DURUŞ NE ÖYLE?"
Aleyna Tilki ateş ediyor! Rize'ye giden Tilki, Samistal Yaylası'nda atış talimi yaptı o anlar alay konusu oldu.
22 yaşındaki genç şarkıcı Aleyna Tilki, Arhavi Kültür Sanat Festivali için Artvine gitmişti, Festivalin son gününde sahne alan Tilki, oradan Rize'ye geçti. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alan Tilki, Rize'de eline tabanca alıp tabanca atış talimi yaptı.
Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile sık sık adından söz ettiren Aleyna Tilki Instagram'dan paylaştığı yatak odası pozuyla tepki çekti.