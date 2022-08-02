Aleyna Tilki ateş ediyor! Rize'ye giden Tilki, Samistal Yaylası'nda atış talimi yaptı o anlar alay konusu oldu: "O duruş ne öyle?"

İÇ ÇAMAŞIRI POZU OLAY OLDU

Geçtiğimiz günlerde iç çamaşırı pozuyla adından söz ettiren Tilki daha sonra yaptığı açıklama ile günlerce gündemde yer aldı. Bir takipçisi ise daha fazla dayanamadı, genç şarkıcıya yanıt olarak "Biri şuna söylesin cesur olmak çıplak gezmek değildir" yorumunda bulundu.