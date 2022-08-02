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Haberler Magazin Aleyna Tilki ateş ediyor! Rize'ye giden Tilki, Samistal Yaylası'nda atış talimi yaptı o anlar alay konusu oldu: "O duruş ne öyle?"

Aleyna Tilki ateş ediyor! Rize'ye giden Tilki, Samistal Yaylası'nda atış talimi yaptı o anlar alay konusu oldu: "O duruş ne öyle?"

Aleyna Tilki ateş ediyor! Rize'ye giden Tilki, Samistal Yaylası'nda atış talimi yaptı o anlar olay oldu. 22 yaşındaki genç şarkıcı Aleyna Tilki, Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü. Bir Kültür Sanat Festivali için Artvine giden ve ardından Rize'ye geçen Tilki, Samistal Yaylası'na çıktı ve atış talimi yaptı. Tilki'nin duruşu kısa sürede sosyal medyada alay konnusu oldu.

02.08.2022 09:47 - Son Güncelleme: 02.08.2022 09:53
Aleyna Tilki ateş ediyor! Rize’ye giden Tilki, Samistal Yaylası’nda atış talimi yaptı o anlar alay konusu oldu: O duruş ne öyle?

"O DURUŞ NE ÖYLE?"

Aleyna Tilki ateş ediyor! Rize'ye giden Tilki, Samistal Yaylası'nda atış talimi yaptı o anlar alay konusu oldu.

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Aleyna Tilki ateş ediyor! Rize’ye giden Tilki, Samistal Yaylası’nda atış talimi yaptı o anlar alay konusu oldu: O duruş ne öyle?

22 yaşındaki genç şarkıcı Aleyna Tilki, Arhavi Kültür Sanat Festivali için Artvine gitmişti, Festivalin son gününde sahne alan Tilki, oradan Rize'ye geçti. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasında yer alan Tilki, Rize'de eline tabanca alıp tabanca atış talimi yaptı.

Aleyna Tilki ateş ediyor! Rize’ye giden Tilki, Samistal Yaylası’nda atış talimi yaptı o anlar alay konusu oldu: O duruş ne öyle?

KONUM BİLDİRDİ

O anları yayınlayan genç şarkıcı, yayınladığı videoya bir not düşmek yerine konum bildirdi. Atışlarını Samistal Yaylası'nda yapan şarkıcıya, "O duruş ne öyle?" , "Sol ayağın neden öyle?" yorumları yapıldı.

Aleyna Tilki ateş ediyor! Rize’ye giden Tilki, Samistal Yaylası’nda atış talimi yaptı o anlar alay konusu oldu: O duruş ne öyle?

İÇ ÇAMAŞIRI POZU OLAY OLDU

Geçtiğimiz günlerde iç çamaşırı pozuyla adından söz ettiren Tilki daha sonra yaptığı açıklama ile günlerce gündemde yer aldı. Bir takipçisi ise daha fazla dayanamadı, genç şarkıcıya yanıt olarak "Biri şuna söylesin cesur olmak çıplak gezmek değildir" yorumunda bulundu.

Aleyna Tilki ateş ediyor! Rize’ye giden Tilki, Samistal Yaylası’nda atış talimi yaptı o anlar alay konusu oldu: O duruş ne öyle?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile sık sık adından söz ettiren Aleyna Tilki Instagram'dan paylaştığı yatak odası pozuyla tepki çekti.

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