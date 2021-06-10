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Aleyna Tilki aşkta dikiş tutturamayınca çıktı hayalindeki erkeği açıkladı! Önce 'keko ve maço olsun' dedi sonra bir bir sıraladı

Genç yaşta elde ettiği şöhretle tanınan Aleyna Tilki, hayalindeki erkek profilini açıkladı... Aleyna Tilki, katıldığı bir YouTube programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 'Vizyonlu ayıcıklar' ve jestler isteyen Aleyna Tilki'nin ideal tipi için yaptığı yorum sosyal medyada kısa sürede yankı uyandırdı. İşte Aleyna Tilki'nin olay yaratan o açıklamalarından satır başları.

10.06.2021 10:37 - Son Güncelleme: 10.06.2021 10:37
Aleyna Tilki aşkta dikiş tutturamayınca çıktı hayalindeki erkeği açıkladı! Önce 'keko ve maço olsun' dedi sonra bir bir sıraladı

Genç popçu Aleyna Tilki, katıldığı bir YouTube programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Attığı her adımla adından söz ettirmeyi başaran Aleyna Tilki, hayalindeki erkeği bakın nasıl tanımladı.

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Aleyna Tilki aşkta dikiş tutturamayınca çıktı hayalindeki erkeği açıkladı! Önce 'keko ve maço olsun' dedi sonra bir bir sıraladı

Aleyna Tilki, katıldığı bir YouTube programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündem olan Aleyna Tilki, "Sence ideal bir buluşma nasıl olmalı?" sorusuna verdiği cevapla sosyal medyaya damga vurdu.

Aleyna Tilki aşkta dikiş tutturamayınca çıktı hayalindeki erkeği açıkladı! Önce 'keko ve maço olsun' dedi sonra bir bir sıraladı

"VİZYONLU AYICIKLAR İSTİYORUM"

Aleyna Tilki, İbrahim Selim'in "Sence ideal bir buluşma nasıl olmalı?" sorusuna şöyle karşılık verdi: "Önceden beni tanıyor olması lazım. Bana ismini gizleyerek ayıcıklar, çiçekler yollaması lazım… Evimi öğrenemez de kulisime, işe gittiği yerlere çiçekler özellikle ayıcıklar, oyuncaklar gönderecek.

Aleyna Tilki aşkta dikiş tutturamayınca çıktı hayalindeki erkeği açıkladı! Önce 'keko ve maço olsun' dedi sonra bir bir sıraladı

Ben de 'Bu kim' diye merak edeceğim. Ama vizyonlu ayıcıklar istiyorum, vizyonsuz ayıcıklar istemiyorum. Sonra bir gün artık kim olduğu çıkacak ortaya. Hemen numaramı alacak ama bilmiyorum nasıl alacak…

Aleyna Tilki aşkta dikiş tutturamayınca çıktı hayalindeki erkeği açıkladı! Önce 'keko ve maço olsun' dedi sonra bir bir sıraladı

Ardından bir yer ayarlayacak ama tek buluşmak istemem hemen baş başa kalamam. Arkadaş ortamında buluşalım. Gelirken bir şey getirmesin ancak sonrasında 'görüşmemiz çok güzeldi' diye ayıcık yollasın"