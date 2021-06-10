Aleyna Tilki aşkta dikiş tutturamayınca çıktı hayalindeki erkeği açıkladı! Önce 'keko ve maço olsun' dedi sonra bir bir sıraladı
Genç yaşta elde ettiği şöhretle tanınan Aleyna Tilki, hayalindeki erkek profilini açıkladı... Aleyna Tilki, katıldığı bir YouTube programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 'Vizyonlu ayıcıklar' ve jestler isteyen Aleyna Tilki'nin ideal tipi için yaptığı yorum sosyal medyada kısa sürede yankı uyandırdı. İşte Aleyna Tilki'nin olay yaratan o açıklamalarından satır başları.
10.06.2021 10:37
- Son Güncelleme: 10.06.2021 10:37
"VİZYONLU AYICIKLAR İSTİYORUM"
Aleyna Tilki, İbrahim Selim'in "Sence ideal bir buluşma nasıl olmalı?" sorusuna şöyle karşılık verdi: "Önceden beni tanıyor olması lazım. Bana ismini gizleyerek ayıcıklar, çiçekler yollaması lazım… Evimi öğrenemez de kulisime, işe gittiği yerlere çiçekler özellikle ayıcıklar, oyuncaklar gönderecek.