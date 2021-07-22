Aleyna Tilki Alaçatı’da sahne aldı performansı olay oldu! Sosyal medya onu konuştu “Aleyna baba bu kez çakıldı”

Tilki için "Aleyna baba söyleyemiyor, her yiğidin harcı değil arabesk önce yürek gerek", "Aleyna baba bu kez çakıldı", "Aleyna baba arabesk senin işin değil, yol yakınken vazgeç" , "Sahnede toy kalıyor pişmesi lazım", yorumları yapıldı.