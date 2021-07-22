Aleyna Tilki Alaçatı’da sahne aldı performansı olay oldu! Sosyal medya onu konuştu “Aleyna baba bu kez çakıldı”
Aleyna Tilki Alaçatı'da sahne aldı performansı olay oldu! Alaçatı'da bir mekanda sahneye çıkan ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, Ebru Gündeş'in 'Gönlümün Efendisi' adlı şarkısını seslendirdi. O anlara ait bir video ise sosyal medyaya düşerek hızla yayıldı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının yoğun ilgi gösterdiği videoda arabesk okuyan Aleyna Tilki'nin performansı beğenilmedi. Sosyal medya kullanıcıları, kendisine yakıştırdığı 'Aleyna Baba' lakabı üzerinden ünlü şarkıcıyı eleştiri yağmuruna tuttu. İşte Aleyna Tilki'nin o performansı ve şarkıcıya gelen tepkileri...
22.07.2021 00:47
- Son Güncelleme: 22.07.2021 00:54
Genç popçu Aleyna Tilki, Alaçatı'da bir mekanda sahne aldı. Konser sırasında Ebru Gündeş'in 'Gönlümün Efendisi' adlı şarkısını seslendiren Tilki'nin o anlara ait bir videosu sosyal medyaya düşerek hızla yayıldı.
Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ise videoda arabesk okuyan Aleyna Tilki'nin performansı hakkında yorumda bulundu.
Arabesk performansının ardından ünlü şarkıcının yaşı tekrar gündeme geldi. Bazı sosyal medya kullanıcıları sahnede arabesk okuyan Tilki'nin yaşını merak edip araştırmaya başladı. İşte başta Aleyna Tilki olmak üzere ünlü isimlerin yaşları...