Aleyna Kalaycıoğlu sorulunca ortam buz kesti! Yunus Emre'nin eşi Beria Özden dayanamadı! Flaş Nagihan Karadere açıklaması

Survivor 2024, heyecan dolu anları ve adadaki ilişkileriyle günlerce gündem olmuştu. Yarışmadaki samimi halleriyle damga vuran Yunus Emre Özden ve Aleyna Kalaycıoğlu, ailelerinden uyarı almıştı. İkilinin arasındaki bu yakınlaşma, Yunus Emre'nin eşi Beria Özden tarafından da hoş karşılanmamıştı. Uyarılara kulaklarını tıkayan ikilinin daha sonra arası açılmıştı. Özden ve eşi bir programa katıldı. Programda çifte Aleyna ile ilgili soru sorulunca ortam gerildi. Öte yandan Beria Özden, Nagihan Karadere hakkında da flaş bir açıklamada bulundu.
All Star 2024'te Yunus Emre ve Aleyna arasındaki yakınlık sosyal medyanın diline düşmüştü.
Aleyna Kalaycıoğlu ile Yunus Emre'nin yakınlığı eş Beria Özden'i de öfkelendirmişti. Yunus Emre'nin eşi Beria Özden, daha önce bu samimiyet karşısında rahatsız olmuş ve kocasına canlı yayın sırasında "Aleyna'dan uzak dur" demişti. Aleyna'nın annesi de ödül oyunu sonrası 'Yunus Emre'den uzak dur' mesajı atmıştı. Ancak ikili bu uyarılara kulak asmamıştı. Daha sonra ise ikilinin arası açılmıştı.
İTİRAF ETTİ
Yarışma sonrası ailesine kavuşan Yunus Emre Özden, eşiyle birlikte katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulundu. Özden, "Biz orada bir kıskançlıktan ziyade çok büyük bir şey birbirimizden başka hiçbir şeyimiz yok. Ben orada biraz da insanlara böyle destek olmak amacıyla... Bir kıskançlıktan ziyade orada bir bizim vereceğimiz mücadele önemli olduğu için belli bir süre zarfında onun da gereksiz kıskançlık yapmaması gerektiğini düşündüm ama sonra da onu haklı bulduğum çok şey oldu" itirafında bulundu.