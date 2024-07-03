Aleyna Kalaycıoğlu sorulunca ortam buz kesti! Yunus Emre'nin eşi Beria Özden dayanamadı! Flaş Nagihan Karadere açıklaması

Aleyna Kalaycıoğlu ile Yunus Emre'nin yakınlığı eş Beria Özden 'i de öfkelendirmişti. Yunus Emre'nin eşi Beria Özden, daha önce bu samimiyet karşısında rahatsız olmuş ve kocasına canlı yayın sırasında "Aleyna'dan uzak dur" demişti. Aleyna'nın annesi de ödül oyunu sonrası 'Yunus Emre'den uzak dur' mesajı atmıştı. Ancak ikili bu uyarılara kulak asmamıştı. Daha sonra ise ikilinin arası açılmıştı.

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Yarışma sonrası ailesine kavuşan Yunus Emre Özden, eşiyle birlikte katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulundu. Özden, "Biz orada bir kıskançlıktan ziyade çok büyük bir şey birbirimizden başka hiçbir şeyimiz yok. Ben orada biraz da insanlara böyle destek olmak amacıyla... Bir kıskançlıktan ziyade orada bir bizim vereceğimiz mücadele önemli olduğu için belli bir süre zarfında onun da gereksiz kıskançlık yapmaması gerektiğini düşündüm ama sonra da onu haklı bulduğum çok şey oldu" itirafında bulundu.