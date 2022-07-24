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Haberler Magazin Aleyna Kalaycıoğlu sahnede frikik verdi! Beline kadar uzanan yırtmacı olay oldu! Sosyal medyayı ikiye böldü! Murat Dalkılıç ile...

Aleyna Kalaycıoğlu sahnede frikik verdi! Beline kadar uzanan yırtmacı olay oldu! Sosyal medyayı ikiye böldü! Murat Dalkılıç ile...

Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine topladı. Bir düğün törenine katılan Kalaycıoğlu, derin göğüs dekoltesi ve beline kadar uzanan yırtmacıyla olay oldu. Düğünün bir bölümünde sahneye çıkıp Murat Dalkılıç ile düet yapan Kalaycıoğlu, performansından ziyade iddialı kıyafeti konuşuldu. Öte yandan Kalaycıoğlu, sahnede dans edince frikik kaçınılmaz oldu. İşte detaylar...

24.07.2022 18:45 - Son Güncelleme: 24.07.2022 19:13
Aleyna Kalaycıoğlu sahnede frikik verdi! Beline kadar uzanan yırtmacı olay oldu! Sosyal medyayı ikiye böldü! Murat Dalkılıç ile...

Survivor 2021 yarışmasıyla ünlenen Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine topladı.

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Aleyna Kalaycıoğlu sahnede frikik verdi! Beline kadar uzanan yırtmacı olay oldu! Sosyal medyayı ikiye böldü! Murat Dalkılıç ile...

Bir düğün törenine katılan Kalaycıoğlu, derin göğüs dekoltesi ve beline kadar uzanan yırtmacıyla olay oldu.

Aleyna Kalaycıoğlu sahnede frikik verdi! Beline kadar uzanan yırtmacı olay oldu! Sosyal medyayı ikiye böldü! Murat Dalkılıç ile...

Düğünün bir bölümünde sahneye çıkıp Murat Dalkılıç ile düet yapan Kalaycıoğlu, performansından ziyade iddialı kıyafeti konuşuldu.

Aleyna Kalaycıoğlu sahnede frikik verdi! Beline kadar uzanan yırtmacı olay oldu! Sosyal medyayı ikiye böldü! Murat Dalkılıç ile...

Düet sırasında dans etmeyi de ihmal etmeyen Kalaycıoğlu, iç çamaşırının görünmesini pek umursamadı.

Aleyna Kalaycıoğlu sahnede frikik verdi! Beline kadar uzanan yırtmacı olay oldu! Sosyal medyayı ikiye böldü! Murat Dalkılıç ile...

Kalaycıoğlu, o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi.

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