Aleyna Kalaycıoğlu sahnede frikik verdi! Beline kadar uzanan yırtmacı olay oldu! Sosyal medyayı ikiye böldü! Murat Dalkılıç ile...
Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine topladı. Bir düğün törenine katılan Kalaycıoğlu, derin göğüs dekoltesi ve beline kadar uzanan yırtmacıyla olay oldu. Düğünün bir bölümünde sahneye çıkıp Murat Dalkılıç ile düet yapan Kalaycıoğlu, performansından ziyade iddialı kıyafeti konuşuldu. Öte yandan Kalaycıoğlu, sahnede dans edince frikik kaçınılmaz oldu. İşte detaylar...
24.07.2022 18:45 - Son Güncelleme: 24.07.2022 19:13
Survivor 2021 yarışmasıyla ünlenen Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımlarla tüm dikkatleri üzerine topladı.