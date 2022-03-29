Alev Aydın'la Oscar'a katılan Halsey'in tangalı transparanını gören Demet Akalın'dan bomba: "Her şey meydanda, bunlar kocalara yatakta..."
Alev Aydın'la Oscar'a katılan Halsey'in transparanını gören Demet Akalın'dan bomba sözler geldi. Oscar Ödülleri, Los Angeles'taki Dolby Theatre'da yapılan törenle sahiplerini buldu. Gecenin kırmızı halısı kadar after partisi de dikkat çekti. Ünlü isimler iddialı seçimleriyle partide boy gösterdi. Bunlardan biri de kısa süre önce doğum yapan şarkıcı Halsey oldu. Türk sevgilisi Alev Aydın ile Oscar partisine katılan Halsey'i tanga iç çamaşırı üzerine transparan giydi. Halsey'in tarzını gören Demet Akalın öyle bir yorum yaptı ki sosyal medya yıkıldı.
"HER ŞEY MEYDANDA"
Alev Aydın'la Oscar'a katılan Halsey'in tangalı transparanını gören Demet Akalın'dan bomba sözler geldi.
Oscar Ödülleri, Los Angeles'taki Dolby Theatre'da yapılan törenle sahiplerini buldu. Gecenin kırmızı halısı kadar after partisi de dikkat çekti. Ünlü isimler iddialı seçimleriyle partide boy gösterdi. Bunlardan biri de kısa süre önce doğum yapan şarkıcı Halsey oldu.
TÜRK SEVİYOR
Geceye bebeğinin babası Türk aşkı Alev Aydın ile katılan Halsey, sevgilisiyle poz verdi ardından iddalı pozlar vermek için sevgilisini yolladı. Makyajından kol detayına, iç çamaşırlarından takılarına kadar her detayıyla dikkat çekenHalsey, transparan tercihiyle gündeme bomba gibi düştü.
Oscar bitti ama yankıları sürüyor. Geceye Alev Aydın ile katılan Halsey transparan elbisesiyle gündeme bomba gibi düştü. Türk sevgilisinin yanında iddialı pozlar veren Halsey'in iddialı tarzını gören Demet Akalın kendini tutamadı.
Demet Akalın Halsey'in pozunu görünce "Bunlar kocalara ne giyiyor acaba yatakta? Hayır her şey meydanda bir de" dedi.