Alev Alev'in Rüya'sı Dilan Çiçek Deniz yaz pozlarıyla 'aman Dilan Hanım ne yapıyorsunuz' dedirtti!
Alev Alev'in Rüya'sı Dilan Çiçek Deniz yaz pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyayı aktif kullanan güzel oyuncu Dilan Çiçek Deniz'in Instagram'dan paylaştığı yeni fotoğraflarla, 'Aman Dilan Hanım ne yapıyorsunuz' dedirtti. Kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulan 26 yaşındaki Dilan Çiçek Deniz'in boyu merak konusu oldu.
09.04.2021 14:08
- Son Güncelleme: 09.04.2021 14:17
Alev Alev'in Rüya'sı Dilan Çiçek Deniz yaz pozlarıyla 'aman Dilan Hanım ne yapıyorsunuz' dedirtti! 26 yaşındaki güzel oyuncu, sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden.
Son olarak Alev Alev dizisinde Rüya karakterine hayat veren Dilan Çiçek Deniz, sık sık yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.
Son olarak bikinili yaz pozlarıyla sosyal medya gündemine bomba gibi düşen Dilan Çiçek Deniz kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutulutken, ünlü oyuncu hakkında en çok merak edilen konu ise boyu oldu.
İşte fit haliyle dikkat çeken Dilan Çiçek Deniz'in boyu başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin boyları...
Dilan Çiçek Deniz - 1,77 CM