Alev Alev’in Çiçek’i Hazar Ergüçlü bikinili paylaşımlara doymuyor! Önce sevgilisi Onur Ünlü’ye poz verdi sonra ayna karşısına geçti

Alev Alev'in Çiçek'i Hazar Ergüçlü bikinili paylaşımlara doymuyor! Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Onur Ünlü'ye verdiği bikinili pozlarla gündem olan oyuncu Hazar Ergüçlü, şimdi ise ayna karşısında çektiği fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sundu. Havaların ısınmasıyla soluğu sevgilisiyle tatilde alan Ergüçlü, bu kez siyah bikinisiyle ayna karşısında verdiği pozları yayınladı. Ergüçlü'nün paylaşımı sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. İşte Hazar Ergüçlü'nün o pozları…

27.05.2021 02:34 - Son Güncelleme: 27.05.2021 02:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





