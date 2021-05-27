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Alev Alev’in Çiçek’i Hazar Ergüçlü bikinili paylaşımlara doymuyor! Önce sevgilisi Onur Ünlü’ye poz verdi sonra ayna karşısına geçti

Alev Alev'in Çiçek'i Hazar Ergüçlü bikinili paylaşımlara doymuyor! Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Onur Ünlü'ye verdiği bikinili pozlarla gündem olan oyuncu Hazar Ergüçlü, şimdi ise ayna karşısında çektiği fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sundu. Havaların ısınmasıyla soluğu sevgilisiyle tatilde alan Ergüçlü, bu kez siyah bikinisiyle ayna karşısında verdiği pozları yayınladı. Ergüçlü'nün paylaşımı sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. İşte Hazar Ergüçlü'nün o pozları…

27.05.2021 02:34 - Son Güncelleme: 27.05.2021 02:34
Alev Alev’in Çiçek’i Hazar Ergüçlü bikinili paylaşımlara doymuyor! Önce sevgilisi Onur Ünlü’ye poz verdi sonra ayna karşısına geçti

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü, havaların ısınmasıyla birlikte kendisinden yaşça büyük sevgilisi Onur Ünlü'yle tatile çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Alev Alev’in Çiçek’i Hazar Ergüçlü bikinili paylaşımlara doymuyor! Önce sevgilisi Onur Ünlü’ye poz verdi sonra ayna karşısına geçti

Tatilde paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Ergüçlü, geçtiğimiz günlerde sevgilisine verdiği bikinili pozları Instagram hesabında yayınlamıştı.

Alev Alev’in Çiçek’i Hazar Ergüçlü bikinili paylaşımlara doymuyor! Önce sevgilisi Onur Ünlü’ye poz verdi sonra ayna karşısına geçti

Ergüçlü, şimdi ise ayna karşısında siyah bikinisiyle verdiği pozları paylaştı. Ergüçlü'nün paylaşımı, kısa süre içinde yoğun ilgi görerek sosyal medyaya damga vurdu.

Alev Alev’in Çiçek’i Hazar Ergüçlü bikinili paylaşımlara doymuyor! Önce sevgilisi Onur Ünlü’ye poz verdi sonra ayna karşısına geçti

Öte yandan Hazar Ergüçlü'nün bikinili paylaşımlarındaki sıfır makyajlı hali dikkat çekti. İşte başta Hazar Ergüçlü olmak üzere ünlü isimlerin makyajsız halleri…

Alev Alev’in Çiçek’i Hazar Ergüçlü bikinili paylaşımlara doymuyor! Önce sevgilisi Onur Ünlü’ye poz verdi sonra ayna karşısına geçti

Nur Fettahoğlu