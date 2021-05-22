Alev Alev’in Çiçek’i Hazar Ergüçlü bikinili paylaşımıyla olay oldu! Sevgilisi Onur Ünlü’ye poz verdi sosyal medya onu konuştu

Alev Alev'in Çiçek'i Hazar Ergüçlü bikinili paylaşımıyla olay oldu! Başrollerini Demet Evgar, Dilan Deniz Çiçek, Berkay Ateş gibi oyuncularla paylaştığı Alev Alev dizisinde Çiçek Görgülü karakterine can veren Hazar Ergüçlü, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Yaz aylarının yaklaşması üzerine tatil sezonunu açan ünlüler kervanına katılan Hazar Ergüçlü, bikinili pozunu Instagram sayfasında yayınladı. Kendinden yaşça büyük Onur Ünlü ile aşk yaşan Ergüçlü, paylaşımına düştüğü notla bikinili pozunu sevgilisinin çektiğini belirtti. İşte ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü sosyal medyada gündem olan bikinili pozu…

22.05.2021 22:37 - Son Güncelleme: 22.05.2021 22:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





