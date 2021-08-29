Alemin Kralı'nın Oben'ini siz bir de böyle görün eski halinden eser yok! Birsu Demir'in tatil pozlarını gören gözlerine inanamıyor
Alemin Kralı'nın Oben'ini siz bir de böyle görün, eski halinden eser yok! Birsu Demir'in tatil pozlarını gören gözlerine inanamıyor... Küçük Birsu kocaman oldu! Alemin Kralı dizisi bir dönem büyük bir beğeniyle takip ediliyordu. Dizide Şafak Sezer, Oya Başar ve Evrim Akın gibi isimler rol alıyordu. Alemin Kralı'nda çocuk oyuncu olan Birsu Demir, Oben karakteriyle hafızalara kazındı. 14 Mayıs 1999 doğumlu Birsu Demir, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla görenleri şaşırtıyor. İşte başta Alemin Kralı'nın Oben'i Birsu Demir olmak üzere ünlülerin çocukluktan şimdiki hallerine zamanda yolculuk...
29.08.2021 14:50
- Son Güncelleme: 29.08.2021 14:50