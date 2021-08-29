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Haberler Magazin Alemin Kralı'nın Oben'ini siz bir de böyle görün eski halinden eser yok! Birsu Demir'in tatil pozlarını gören gözlerine inanamıyor

Alemin Kralı'nın Oben'ini siz bir de böyle görün eski halinden eser yok! Birsu Demir'in tatil pozlarını gören gözlerine inanamıyor

Alemin Kralı'nın Oben'ini siz bir de böyle görün, eski halinden eser yok! Birsu Demir'in tatil pozlarını gören gözlerine inanamıyor... Küçük Birsu kocaman oldu! Alemin Kralı dizisi bir dönem büyük bir beğeniyle takip ediliyordu. Dizide Şafak Sezer, Oya Başar ve Evrim Akın gibi isimler rol alıyordu. Alemin Kralı'nda çocuk oyuncu olan Birsu Demir, Oben karakteriyle hafızalara kazındı. 14 Mayıs 1999 doğumlu Birsu Demir, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla görenleri şaşırtıyor. İşte başta Alemin Kralı'nın Oben'i Birsu Demir olmak üzere ünlülerin çocukluktan şimdiki hallerine zamanda yolculuk...

29.08.2021 14:50 - Son Güncelleme: 29.08.2021 14:50
Alemin Kralı’nın Oben’ini siz bir de böyle görün eski halinden eser yok! Birsu Demir’in tatil pozlarını gören gözlerine inanamıyor

BİRSU OLDU BİR İÇİM SU!

Alemin Kralı'nın Oben'ini siz bir de böyle görün, eski halinden eser yok! Birsu Demir tatil pozlarıyla sosyal medya gündeminden düşmüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Alemin Kralı’nın Oben’ini siz bir de böyle görün eski halinden eser yok! Birsu Demir’in tatil pozlarını gören gözlerine inanamıyor

Son haliyle ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir, Instagram'ı oldukça aktif kullanıyor.

Alemin Kralı’nın Oben’ini siz bir de böyle görün eski halinden eser yok! Birsu Demir’in tatil pozlarını gören gözlerine inanamıyor

Alemin Kıralı dizisinde Oben karakterine hayat veren Birsu Demir bikinili pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Alemin Kralı’nın Oben’ini siz bir de böyle görün eski halinden eser yok! Birsu Demir’in tatil pozlarını gören gözlerine inanamıyor

BİRSU DEMİR

Kariyerine çocuk oyuncu olarak başlayan isim ardından yaşadığı değişimle beraber milyonların gündemine gelmişti.

Alemin Kralı’nın Oben’ini siz bir de böyle görün eski halinden eser yok! Birsu Demir’in tatil pozlarını gören gözlerine inanamıyor

Alemin Kıralı dizisinin Oben'i Birsu Demir son günlerde tatilden yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin dikkatini çekiyor.


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