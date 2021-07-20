Alemin Kralı'nın Oben'i kumsal pozlarını yayınladı paylaşımı olay oldu! Sosyal medyayı sallayan Birsu Demir'in son haline bakın!

Demir'in son halini görenler ise şaştı kaldı. Çocuk yaşlarda kamera önüne geçen Demir'in yıllar içindeki değişimi gündem oldu. İnternet kullanıcıları, ünlü isimlerin çocukluk hallerini de merak ederek araştırmaya başladı. İşte Birsu Demir'in sosyal medyayı sallayan pozları başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...