Alemin Kralı'nın Oben'i kumsal pozlarını yayınladı paylaşımı olay oldu! Sosyal medyayı sallayan Birsu Demir'in son haline bakın!
Alemin Kralı'nın Oben'i kumsal pozlarını yayınladı paylaşımı olay oldu! Kadrosunda Şafak Sezer, Oya Başar ve Evrim Akın gibi isimlerin rol aldığı Alemin Kralı dizisinde Oben karakterini canlandıran Birsu Demir, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Demir, mini eteği ile deniz kenarında verdiği pozları Instagram sayfasında yayınladı. Oben karakteriyle hafızalara kazınan 1999 doğumlu Demir'in son halini görenler ise şaştı kaldı. İşte Birsu Demir'in sosyal medyayı sallayan o pozları...
20.07.2021 00:48
- Son Güncelleme: 20.07.2021 00:48
14 Mayıs 1999 doğumlu Birsu Demir, kadrosunda Şafak Sezer, Oya Başar ve Evrim Akın gibi isimlerin yer aldığı Alemin Kralı dizisiyle adını geniş kitlelere duyurdu.
Demir'in son halini görenler ise şaştı kaldı. Çocuk yaşlarda kamera önüne geçen Demir'in yıllar içindeki değişimi gündem oldu. İnternet kullanıcıları, ünlü isimlerin çocukluk hallerini de merak ederek araştırmaya başladı. İşte Birsu Demir'in sosyal medyayı sallayan pozları başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...