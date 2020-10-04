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Alemin Kralı'nın Oben'i Birsu Demir'i görenler şaşırıyor! Küçük Birsu 21 yaşında güzel bir genç kız oldu...

Alemin Kralı dizisi bir dönem büyük bir beğeniyle takip ediliyordu. Atv ekranlarında yayınlanan gülme rekorları kıran dizide; Şafak Sezer, Oya Başar ve Evrim Akın gibi isimlerin rol alıyordu. Alemin Kralı'nda çocuk oyuncu olan Birsu Demir, Oben karakterine hayat veriyordu. 14 Mayıs 1999 doğumlu Birsu Demir, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Güzel bir genç kız olan Birsu Demir'i görenler gözlerine inanamıyor. İşte başta Alemin Kralı'nın Oben'i Birsu Demir olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimi.

04.10.2020 10:06 - Son Güncelleme: 04.10.2020 10:22
Alemin Kralı'nın Oben'i Birsu Demir'i görenler şaşırıyor! Küçük Birsu 21 yaşında güzel bir genç kız oldu...

Bir döneme damga vuran çocuk oyuncu Birsu Demir, Instagram paylaşımları ile dikkat çekmeyi başardı. 'Alemin Kralı' dizisinde canlandırdığı Oben karakteri ile hafızalara kazınan Birsu Demir, değişimi ile şaşırttı.

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Alemin Kralı'nın Oben'i Birsu Demir'i görenler şaşırıyor! Küçük Birsu 21 yaşında güzel bir genç kız oldu...

Birsu, dizinin izleyici ile buluştuğu 2011'de 12 yaşındaydı. Birsu Demir büyüdü ve genç bir kız oldu. Şimdilerde 21 yaşında olan güzel oyuncu, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla değişimini gözler önüne serdi.

İşte başta Birsu Demir olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimi.

Alemin Kralı'nın Oben'i Birsu Demir'i görenler şaşırıyor! Küçük Birsu 21 yaşında güzel bir genç kız oldu...

Hilal Altınbilek

Alemin Kralı'nın Oben'i Birsu Demir'i görenler şaşırıyor! Küçük Birsu 21 yaşında güzel bir genç kız oldu...

Hande Doğandemir

Alemin Kralı'nın Oben'i Birsu Demir'i görenler şaşırıyor! Küçük Birsu 21 yaşında güzel bir genç kız oldu...

Yüsra Geyik

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