Alemin Kralı'nın Oben'i Birsu Demir yıllar içinde bambaşka biri oldu! Birsu oldu bir içim su...

atv'de yayınlanan Alemin Kıralı dizisi bir dönem büyük bir beğeniyle takip ediliyordu. Şafak Sezer, Oya Başar ve Evrim Akın gibi isimlerin rol aldığı dizide çocuk oyuncuların da oyunculuğu çok beğenilmişti. Özellikle Oben karakterine hayat veren Birsu Demir genç yeteneklerin başını çekiyordu. İşte o Birsu Demir yani Oben yıllar sonraki haliyle adeta dudak uçuklattı. Güzel bir genç kız olan Birsu Demir'i görenler gözlerine inanamıyor.

11.01.2020 10:50 - Son Güncelleme: 11.01.2020 10:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





