Alemin Kralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün son haliyle ağızları açık bıraktı 'öldürdün bizi' Daha düne kadar el kadar bir kızdı
Alemin Kralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün son haliyle ağızları açık bıraktı! Yağmur Ün, kadrosunda Şafak Sezer, Oya Başar, Evrim Akın ve Elvin Levinler gibi isimlerin yer aldığı Alemin Kralı dizisinde hayat verdiği 'Ahsen' karakteriyle akıllara kazınmıştı. Zerda, Ah Be İstanbul, Kırgın Çiçekler ve Söz gibi yapımlarda yer alan oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Yağmur Ün, dekolteli sarı elbisesiyle verdiği pozlarını paylaştı. Güzelliğine güzellik katan Ün'ün karelerine beğeni ve yorum yağdı.
Alemin Kralı dizisinde hayat verdiği 'Ahsen' karakteriyle akıllara kazınan Yağmur Ün, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu.
2011-2013 yılları arasında ATV ekranlarında yayınlanan Süreç Film imzalı Alemin Kralı dizisi, toplam 2 sezon sürmüş ve 67. bölümde final yaparak ekranlara veda etmişti. Başrollerinde Oya Başar, Şafak Sezer, Evrim Akın, Metin Yıldız, Elvin Levinler ve Zeynep Gülmez gibi isimlerin yer aldığı Alemin Kralı dizisi, yayınlandığı dönemde milyonları ekran başına kilitlemeyi başarmıştı.
Büyük bir ilgiyle izlenen dizide evin ortanca kızı Ahsen karakterine hayat veren çocuk oyuncu Yağmur Ün, artık büyüdü ve güzeller güzeli bir genç kız oldu.
Alemin Kralı dizisinin ardından Kırgın Çiçekler, Söz ve Kalk Gidelim gibi yapımlar ile izleyici karşısına çıkan Yağmur Ün, uzun süredir ekranlarda yer almıyor.