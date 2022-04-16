RAMAZAN İMSAKİYE
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Alemin Kralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün son haliyle ağızları açık bıraktı 'öldürdün bizi' Daha düne kadar el kadar bir kızdı

Alemin Kralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün son haliyle ağızları açık bıraktı! Yağmur Ün, kadrosunda Şafak Sezer, Oya Başar, Evrim Akın ve Elvin Levinler gibi isimlerin yer aldığı Alemin Kralı dizisinde hayat verdiği 'Ahsen' karakteriyle akıllara kazınmıştı. Zerda, Ah Be İstanbul, Kırgın Çiçekler ve Söz gibi yapımlarda yer alan oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Yağmur Ün, dekolteli sarı elbisesiyle verdiği pozlarını paylaştı. Güzelliğine güzellik katan Ün'ün karelerine beğeni ve yorum yağdı.

16.04.2022 15:19 - Son Güncelleme: 16.04.2022 15:19
Alemin Kralı’nın Ahsen’i Yağmur Ün son haliyle ağızları açık bıraktı ’öldürdün bizi’ Daha düne kadar el kadar bir kızdı

Alemin Kralı dizisinde hayat verdiği 'Ahsen' karakteriyle akıllara kazınan Yağmur Ün, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu.

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Alemin Kralı’nın Ahsen’i Yağmur Ün son haliyle ağızları açık bıraktı ’öldürdün bizi’ Daha düne kadar el kadar bir kızdı

2011-2013 yılları arasında ATV ekranlarında yayınlanan Süreç Film imzalı Alemin Kralı dizisi, toplam 2 sezon sürmüş ve 67. bölümde final yaparak ekranlara veda etmişti. Başrollerinde Oya Başar, Şafak Sezer, Evrim Akın, Metin Yıldız, Elvin Levinler ve Zeynep Gülmez gibi isimlerin yer aldığı Alemin Kralı dizisi, yayınlandığı dönemde milyonları ekran başına kilitlemeyi başarmıştı.

Alemin Kralı’nın Ahsen’i Yağmur Ün son haliyle ağızları açık bıraktı ’öldürdün bizi’ Daha düne kadar el kadar bir kızdı

Büyük bir ilgiyle izlenen dizide evin ortanca kızı Ahsen karakterine hayat veren çocuk oyuncu Yağmur Ün, artık büyüdü ve güzeller güzeli bir genç kız oldu.

Alemin Kralı’nın Ahsen’i Yağmur Ün son haliyle ağızları açık bıraktı ’öldürdün bizi’ Daha düne kadar el kadar bir kızdı

Alemin Kralı dizisinin ardından Kırgın Çiçekler, Söz ve Kalk Gidelim gibi yapımlar ile izleyici karşısına çıkan Yağmur Ün, uzun süredir ekranlarda yer almıyor.

Alemin Kralı’nın Ahsen’i Yağmur Ün son haliyle ağızları açık bıraktı ’öldürdün bizi’ Daha düne kadar el kadar bir kızdı

İşte başta Yağmur Ün'ün paylaşımı olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

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