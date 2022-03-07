Alemin Kralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün son haliyle ağızları açık bıraktı! Bikinili pozlarıyla ortalığı yıktı geçti sosyal medya onu konuştu
Alemin Kralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün son haliyle ağızları açık bıraktı! Yağmur Ün, kadrosunda Şafak Sezer, Oya Başar, Evrim Akın ve Elvin Levinler gibi isimlerin yer aldığı Alemin Kralı dizisinde hayat verdiği 'Ahsen' karakteriyle akıllara kazınmıştı. Zerda, Ah Be İstanbul, Kırgın Çiçekler ve Söz gibi yapımlarda yer alan oyuncu, sosyal medya paylaşımıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Siyah bikinisi ile kumsalda ve denizde verdiği pozları art arda yayınlayan Ün'ün son hali ise beğeni topladı. İşte Yağmur Ün'ün sosyal medyayı sallayan o paylaşımı ve son hali...
07.03.2022 18:42 - Son Güncelleme: 07.03.2022 18:42
Alemin Kralı dizisinde hayat verdiği 'Ahsen' karakteriyle akıllara kazınan Yağmur Ün, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu.
Instagram'da 1 milyona yakın takipçisi bulunan genç oyuncu, paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurdu. Yağmur Ün'ün son hali ise büyük beğeni topladı.