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Alemin Kralı dizisinin Oben'i Birsu Demir yıllar içinde bambaşka biri oldu! Birsu oldu bir içim su...

atv'de yayınlanan Alemin Kıralı dizisi bir dönem büyük bir beğeniyle takip ediliyordu. Şafak Sezer, Oya Başar ve Evrim Akın gibi isimlerin rol aldığı dizide çocuk oyuncuların da oyunculuğu çok beğenilmişti. Özellikle Oben karakterine hayat veren Birsu Demir genç yeteneklerin başını çekiyordu. İşte o Birsu Demir yani Oben yıllar sonraki haliyle adeta dudak uçuklattı. Güzel bir genç kız olan Birsu Demir'i görenler gözlerine inanamıyor.

01.10.2019 12:49 - Son Güncelleme: 01.10.2019 13:01
Alemin Kralı dizisinin Oben'i Birsu Demir yıllar içinde bambaşka biri oldu! Birsu oldu bir içim su...

Başrollerini Şafak Sezer, Oya Başar ve Evrim Akın'ın paylaştığı 'Alemin Kıralı' dizisi 2011 yılında ekranlara gelmeye başlamıştı. ATV 'de yayınlanan ve ilgiyle izlenen dizisinin dikkat çeken karakterlerinden birisi de 'Oben' karakterine hayat veren Birsu Demir'di.

Alemin Kralı dizisinin Oben'i Birsu Demir yıllar içinde bambaşka biri oldu! Birsu oldu bir içim su...

O zamanlar 11 yaşında olan Birsu Demir büyüdü ve genç bir kız oldu. Güzel oyuncu, sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflarla değişimini gözler önüne serdi.

İşte başta Birsu Demir olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimi.

Alemin Kralı dizisinin Oben'i Birsu Demir yıllar içinde bambaşka biri oldu! Birsu oldu bir içim su...

Alev Oraloğlu

Alemin Kralı dizisinin Oben'i Birsu Demir yıllar içinde bambaşka biri oldu! Birsu oldu bir içim su...

Haluk Kurtoğlu

Alemin Kralı dizisinin Oben'i Birsu Demir yıllar içinde bambaşka biri oldu! Birsu oldu bir içim su...

Altan Günbay

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