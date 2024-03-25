Alemin Kıralı’nın Nihale’si Ececan Gümeci’nin son hali inanılmaz! Aslan Kıral'ın kız kardeşiydi! 41 yaşında yıllara meydan okuyor...

ATV'nin bir döneme damga vuran "Alemin Kıralı" dizisinde Şafak Sezer, Evrim Akın, Yağmur Ün, Metin Yıldız, Hamdi Kahraman gibi isimlerle izleyici karşısına geçen Nihale karakterine hayat veren 41 yaşındaki Ececan Gümeci'nin son hali şoke etti. Ekranlardan uzak hayat süren başarılı oyuncu, Bodrum'da 2017'de dünyaevine girmişti. İşte Alemin Kıralı'nın Nihale'si Ececan Gümeci'nin son hali...
Alemin Kralı dizisi bir dönem büyük bir beğeniyle takip ediliyordu. Atv ekranlarında yayınlanan gülme rekorları kıran dizide; Şafak Sezer, Oya Başar ve Evrim Akın gibi isimlerin rol alıyordu.
Alemin Kralı'nda Nihale karakterine hayat veren Ececan Gümeci'nin son halini görenler gözlerine inanamıyor.
Ekranlardan uzak hayat süren Ececan Gümeci 2017 yılında Aykut Ünal ile nikah masasına oturmuştu.