Alemin Kıralı'nın fırlama Oben’i büyüdü bir de 'Love'landı! Birsu Demir'in sevgilisiyle el ele pozu sosyal medyayı salladı
Alemin Kıralı'nda canlandırdığı Oben karakteriyle hafızalara kazınan Birsu Demir, son haliyle sık sık adından söz ettirmişti. Kimi takipçileri tarafından Dua Lipa'ya kimisi tarafından ise Neslihan Atagül'e benzetilen Birsu Demir, son paylaşımıyla bir kez daha gündeme geldi. Sevgilisiyle el ele fotoğraf paylaşan Birsu Demir bir anda sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
30.06.2023 17:12 - Son Güncelleme: 30.06.2023 17:12
Son dönemde değişen imajıyla adından sık sık söz ettiren Birsu Demir'den sevgilisiyle el ele poz geldi. İşte detaylar...
Dizi Şafak Sezer'in hayat verdiği Aslan Kral'ın yaşadıklarını konu edinirken, komik sahneleri ile dikkatleri üzerine çekti. Dizide Oben karakterine hayat veren Birsu Demir ise Aslan'ın istediklerini yapan sert bir kızı canlandırıyordu.
14 Mayıs 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelen aslen Trabzonlu olan Demir, Lise eğitimini Pera Güzel Sanatlar'da tamamladı. Üniversiteyi Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlayan Birsu Demir, bugüne kadar birçok projede yer aldı.