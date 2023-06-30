Alemin Kıralı’nın fırlama Oben’i büyüdü bir de ’Love’landı! Birsu Demir’in sevgilisiyle el ele pozu sosyal medyayı salladı

Dizi Şafak Sezer'in hayat verdiği Aslan Kral'ın yaşadıklarını konu edinirken, komik sahneleri ile dikkatleri üzerine çekti. Dizide Oben karakterine hayat veren Birsu Demir ise Aslan'ın istediklerini yapan sert bir kızı canlandırıyordu.