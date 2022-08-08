Vav TV İzle
Haberler Magazin Alemin Kıralı'nın Ahsen'i evlendi! Yağmur Ün'ün doktor sevgilisinden hamile olduğu iddia edilmişti gelinlik giydi o görüntü olay!

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i evlendi! Yağmur Ün'ün doktor sevgilisinden hamile olduğu iddia edilmişti gelinlik giydi o görüntü olay!

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i evlendi! Yağmur Ün'ün doktor sevgilisinden hamile olduğu iddia edilmişti, gelinlik giyen ünlü oyuncunun o görüntüsü olay oldu, sosyal medya ikiye bölündü. Kadrosunda Şafak Sezer, Oya Başar, Evrim Akın ve Elvin Levinler gibi isimlerin yer aldığı Alemin Kıralı dizisinde hayat verdiği 'Ahsen' karakteriyle akıllara kazınmıştı genç oyuncu. Zerda, Ah Be İstanbul, Kırgın Çiçekler ve Söz gibi yapımlarda yer alan Yağmur Ün doktor sevgilisi ile evlendi. Hamile olduğu bu yüzden sette kriz yaşandığı ileri sürülen Yağmur Ün'ün gelinlikteki o görüntüsü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

08.08.2022 09:41 - Son Güncelleme: 08.08.2022 09:48
Alemin Kıralı’nın Ahsen’i evlendi! Yağmur Ün’ün doktor sevgilisinden hamile olduğu iddia edilmişti gelinlik giydi o görüntü olay!

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i evlendi! Yağmur Ün'ün doktor sevgilisinden hamile olduğu iddia edilmişti gelinlik giydi o görüntü olay!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Alemin Kıralı’nın Ahsen’i evlendi! Yağmur Ün’ün doktor sevgilisinden hamile olduğu iddia edilmişti gelinlik giydi o görüntü olay!

2011-2013 yılları arasında ATV ekranlarında yayınlanan Süreç Film imzalı Alemin Kıralı dizisi, toplam 2 sezon sürmüş ve 67. bölümde final yaparak ekranlara veda etmişti.

Alemin Kıralı’nın Ahsen’i evlendi! Yağmur Ün’ün doktor sevgilisinden hamile olduğu iddia edilmişti gelinlik giydi o görüntü olay!

Başrollerinde Oya Başar, Şafak Sezer, Evrim Akın, Metin Yıldız, Elvin Levinler ve Zeynep Gülmez gibi isimlerin yer aldığı Alemin Kıralı dizisi, yayınlandığı dönemde milyonları ekran başına kilitlemeyi başarmıştı.

Alemin Kıralı’nın Ahsen’i evlendi! Yağmur Ün’ün doktor sevgilisinden hamile olduğu iddia edilmişti gelinlik giydi o görüntü olay!

Alemin Kralı dizisinde hayat verdiği 'Ahsen' karakteriyle hafızalara kazınan Yağmur Ün, Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla gündem oldu.

Alemin Kıralı’nın Ahsen’i evlendi! Yağmur Ün’ün doktor sevgilisinden hamile olduğu iddia edilmişti gelinlik giydi o görüntü olay!

Bir süredir doktor Doğaç ile aşk yaşayan güzel oyuncu, geçtiğimiz mayıs ayında sevgilisinden evlilik teklifi aldı.

SON DAKİKA