Alemin Kıralı'nın Ahsen'i evlendi! Yağmur Ün'ün doktor sevgilisinden hamile olduğu iddia edilmişti gelinlik giydi o görüntü olay!
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i evlendi! Yağmur Ün'ün doktor sevgilisinden hamile olduğu iddia edilmişti, gelinlik giyen ünlü oyuncunun o görüntüsü olay oldu, sosyal medya ikiye bölündü. Kadrosunda Şafak Sezer, Oya Başar, Evrim Akın ve Elvin Levinler gibi isimlerin yer aldığı Alemin Kıralı dizisinde hayat verdiği 'Ahsen' karakteriyle akıllara kazınmıştı genç oyuncu. Zerda, Ah Be İstanbul, Kırgın Çiçekler ve Söz gibi yapımlarda yer alan Yağmur Ün doktor sevgilisi ile evlendi. Hamile olduğu bu yüzden sette kriz yaşandığı ileri sürülen Yağmur Ün'ün gelinlikteki o görüntüsü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
08.08.2022 09:41 - Son Güncelleme: 08.08.2022 09:48
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i evlendi! Yağmur Ün'ün doktor sevgilisinden hamile olduğu iddia edilmişti gelinlik giydi o görüntü olay!
Alemin Kralı dizisinde hayat verdiği 'Ahsen' karakteriyle hafızalara kazınan Yağmur Ün, Instagram hesabında yaptığı paylaşımlarla gündem oldu.