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Haberler Magazin Aldatmak'ın Yeşim'i Asena Girişken'in sevgilisi bakın kim çıktı Kardeşlerim'in yıldızı! Dizinin yuva yıkan güzller güzeli yıldızı meğer...

Aldatmak'ın Yeşim'i Asena Girişken'in sevgilisi bakın kim çıktı Kardeşlerim'in yıldızı! Dizinin yuva yıkan güzller güzeli yıldızı meğer...

Perşembe akşamlarının fenomen dizisi Aldatmak, izleyici ekran başına kilitliyor. Oyuncu kadrosunda Vahide Perçin, Mustafa Uğurlu, Ercan Kesal, Cem Bender, Meltem Baytok gibi usta isimlerin yanı sıra Yusuf Çim, Caner Topçu, Asena Girişken, Feyza Sevil Güngör gibi genç kuşak oyuncuları da barındıran dizinin bazı karakterleri saç baş yolduran cinsten. O karakterlerden biri de Yeşim. Asena Girişken'in başarılı oyunculuğuyla ekran gelen Yeşim karakeri ne kadar çıldırtıyorsa, Asena Girişken de bir o kadar kendisine hayran bırakıyor. Güzel oyuncu hakkında araştırma yapanlarsa sevgilisinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı. İşte başta Aldatmak'ın Yeşim'i Asena Girişken olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.

16.03.2023 12:39 - Son Güncelleme: 16.03.2023 12:39
Aldatmak’ın Yeşim’i Asena Girişken’in sevgilisi bakın kim çıktı Kardeşlerim’in yıldızı! Dizinin yuva yıkan güzller güzeli yıldızı meğer...

"Antalyalı, liseden terk, küçük bir kasabada büyümüş, domestik, sıcak bir kadındır. Öykü adında beş yaşında bir kızı olan Yeşim, yaşamının yalanlarla örülü olduğundan habersiz, mutlu ve düzenli hayatından memnundur."

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Aldatmak’ın Yeşim’i Asena Girişken’in sevgilisi bakın kim çıktı Kardeşlerim’in yıldızı! Dizinin yuva yıkan güzller güzeli yıldızı meğer...

Yeşim karakterine hayat veren isim ise güzel oyuncu Asena Girişken.

Aldatmak’ın Yeşim’i Asena Girişken’in sevgilisi bakın kim çıktı Kardeşlerim’in yıldızı! Dizinin yuva yıkan güzller güzeli yıldızı meğer...

1992 Hatay'ın Samandağ ilçesinde doğan oyuncu, tiyatroya 14 yaşında başladı. Üniversitede hukuk okuması için yönlendirilmesine rağmen 18 yaşında Nazım Hikmet Tiyatro Akademisi'ni kazandı ve İstanbul'daki oyunculuk yolcuğu başlamış oldu.

Aldatmak’ın Yeşim’i Asena Girişken’in sevgilisi bakın kim çıktı Kardeşlerim’in yıldızı! Dizinin yuva yıkan güzller güzeli yıldızı meğer...

Aldatmak dizisiyle bir anda kariyer basamaklarını hızlıca çıkmaya başlayan Asena Girişken hakkında araştırma yapanlarsa sevgilisinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı. İşte başta Asena Girişken olmak üzere ünlülerin merak edilen sevgilileri ve eşleri.

Aldatmak’ın Yeşim’i Asena Girişken’in sevgilisi bakın kim çıktı Kardeşlerim’in yıldızı! Dizinin yuva yıkan güzller güzeli yıldızı meğer...

NAZLI KAYI İLE EŞİ HACI SABANCI

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