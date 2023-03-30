RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Aldatmak'ın Ümit'i dizide kızına kavuşamıyor ama gerçek evli mutlu çocuklu! Cem Sürgit'in güzelleri güzeli eşi ve mutlu ailesine bakın

Aldatmak'ın Ümit'i dizide kızına kavuşamıyor ama gerçek evli mutlu çocuklu! Cem Sürgit'in güzelleri güzeli eşi ve mutlu ailesine bakın

Perşembe akşamlarının fenomen dizisi Aldatmak, izleyici ekran başına kilitliyor. Oyuncu kadrosunda Vahide Perçin, Mustafa Uğurlu, Ercan Kesal, Cem Bender, Meltem Baytok gibi usta isimlerin yanı sıra Yusuf Çim, Caner Topçu, Asena Girişken, Feyza Sevil Güngör gibi genç kuşak oyuncuları da barındıran dizinin bazı karakterleri zaman zaman izleyici çılgına çeviriyor. Onlardan biri de Ümit'e hayat veren Cem Sürgit. Dizide kızına kavuşamayan bir babayı canlandıran Cem Sürgit hakkında araştırma yapanlar en çok eşini merak etti. İşte başta Cem Sürgit olmak üzere ünlülerin merakedilen eşleri ve sevgilileri.

30.03.2023 11:44 - Son Güncelleme: 30.03.2023 11:44
Aldatmak’ın Ümit’i dizide kızına kavuşamıyor ama gerçek evli mutlu çocuklu! Cem Sürgit’in güzelleri güzeli eşi ve mutlu ailesine bakın

Güzide'nin kimyager kardeşi Ümit, neşeli, esprili, hafif fırıldak, evli ve bir kız çocuk sahibidir. Küçük hesaplar peşindedir ancak bunu rahatsız edici boyutlara taşımadan yerini bilir. Güzide onun için bir abladan ziyade hep bir anne olmuştur.

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Aldatmak’ın Ümit’i dizide kızına kavuşamıyor ama gerçek evli mutlu çocuklu! Cem Sürgit’in güzelleri güzeli eşi ve mutlu ailesine bakın

Mehmet Cem Sürgit, 11 Ekim 1983 tarihinde dünyaya gelmiştir. Yüksek öğretim eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. Eğitimine devam etme kararı alan Sürgit, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde yüksek lisans da yapmıştır.

Aldatmak’ın Ümit’i dizide kızına kavuşamıyor ama gerçek evli mutlu çocuklu! Cem Sürgit’in güzelleri güzeli eşi ve mutlu ailesine bakın

Avrupa Birliği üzerinden burs kazanan oyuncu, İngiltere'nin Liverpool kentinde yer alan The Yellow House isimli sanat kurumunda 1 yıl boyunca çalışmıştır.

2013 yılında kurulmuş olan 'Hafiften Tiyatro' isimli topluluğun kurucuları arasında yer almış, 2015 yılında da Yeni Tiyatro Dergisi Yılın Umut Veren Genç Erkek Oyuncusu ödülüne layık görülmüştür.

Aldatmak’ın Ümit’i dizide kızına kavuşamıyor ama gerçek evli mutlu çocuklu! Cem Sürgit’in güzelleri güzeli eşi ve mutlu ailesine bakın

Dizide çocuğuna hasret kalan bir babayı canlandıran Cem Sürgit'in sosyal medyadaki mutlu ailesi tablosuna bakın. İşte başta Cem Sürgit olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.

Aldatmak’ın Ümit’i dizide kızına kavuşamıyor ama gerçek evli mutlu çocuklu! Cem Sürgit’in güzelleri güzeli eşi ve mutlu ailesine bakın

ALİNA BOZ

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