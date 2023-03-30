Aldatmak'ın Ümit'i dizide kızına kavuşamıyor ama gerçek evli mutlu çocuklu! Cem Sürgit'in güzelleri güzeli eşi ve mutlu ailesine bakın
Perşembe akşamlarının fenomen dizisi Aldatmak, izleyici ekran başına kilitliyor. Oyuncu kadrosunda Vahide Perçin, Mustafa Uğurlu, Ercan Kesal, Cem Bender, Meltem Baytok gibi usta isimlerin yanı sıra Yusuf Çim, Caner Topçu, Asena Girişken, Feyza Sevil Güngör gibi genç kuşak oyuncuları da barındıran dizinin bazı karakterleri zaman zaman izleyici çılgına çeviriyor. Onlardan biri de Ümit'e hayat veren Cem Sürgit. Dizide kızına kavuşamayan bir babayı canlandıran Cem Sürgit hakkında araştırma yapanlar en çok eşini merak etti. İşte başta Cem Sürgit olmak üzere ünlülerin merakedilen eşleri ve sevgilileri.
Mehmet Cem Sürgit, 11 Ekim 1983 tarihinde dünyaya gelmiştir. Yüksek öğretim eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamıştır. Eğitimine devam etme kararı alan Sürgit, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde yüksek lisans da yapmıştır.
Avrupa Birliği üzerinden burs kazanan oyuncu, İngiltere'nin Liverpool kentinde yer alan The Yellow House isimli sanat kurumunda 1 yıl boyunca çalışmıştır.
2013 yılında kurulmuş olan 'Hafiften Tiyatro' isimli topluluğun kurucuları arasında yer almış, 2015 yılında da Yeni Tiyatro Dergisi Yılın Umut Veren Genç Erkek Oyuncusu ödülüne layık görülmüştür.
Dizide çocuğuna hasret kalan bir babayı canlandıran Cem Sürgit'in sosyal medyadaki mutlu ailesi tablosuna bakın. İşte başta Cem Sürgit olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.