Aldatmak’ın Ümit’i dizide kızına kavuşamıyor ama gerçek evli mutlu çocuklu! Cem Sürgit’in güzelleri güzeli eşi ve mutlu ailesine bakın

Güzide'nin kimyager kardeşi Ümit, neşeli, esprili, hafif fırıldak, evli ve bir kız çocuk sahibidir. Küçük hesaplar peşindedir ancak bunu rahatsız edici boyutlara taşımadan yerini bilir. Güzide onun için bir abladan ziyade hep bir anne olmuştur.