Aldatmak'ın Tarık'ının kardeşi çıka çıka bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Mustafa Uğurlu ve kardeşi birbirine o kadar çok benziyor ki...
atv ekranlarında yayın hayatına fırtına gibi başlayan Aldatmak dizisi ilk bölümüyle fırtınalar estirdi adeta. Oyuncu kadrosunda Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Meltem Baytok gibi usta isimlerin yanı sıra Yusuf Çim, Caner Şahin, Asena Girişken gibi genç kuşak oyuncuların da yer aldığı dizide en çok dikkat çekenlerden biri de hiç kuşkusuz usta oyuncu Mustafa Uğurlu. İzleyiciler dizide iki ayrı kadınla kendine iki farklı bir aile kuran Tarık Yenersoy'u canlandıran Mustafa Uğurlu'nun kardeşinin kim olduğunu görünce inanamadı. İşte başta Mustafa Uğurlu olmak üzere ünlülerin merak edilen kardeşleri.
22.12.2022 13:54 - Son Güncelleme: 22.12.2022 14:16
Güzide'nin kocası Tarık, işinde başarılı, kendine ait bir hukuk bürosu olan karizmatik bir avukattır. Güzide'yle aralarında gözle görülür bir problem olmasa da evliliklerinde yılların getirdiği bir yorgunluk vardır. Tarık, ailesinden yıllardır çok büyük bir sır saklamaktadır ve bu sırrın açığa çıkmasıyla hayatı alt üst olacaktır.
Şimdiye dek 40 civarında film ve dizde rol alan Mustafa Uğurlu, tiyatro ve sinema çalışmalarıyla ödüllere layık görülmüştür. Türk tiyatro ve sinema oyuncusu olan Uğurlu'nun kardeşi de kendisi gibi oyuncu.