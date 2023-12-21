Aldatmak’ın Oltan’ı Cem Bender bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte 58 yaşındaki Cem Bender’in memleketi...

Kadrosunda Vahide Perçin, Mustafa Uğurlu, Ercan Kesal, Nursel Köse, Meltem Baytok gibi usta isimlerin yanı sıra Yusuf Çim, Caner Topçu, Asena Girişken, Feyza Sevil Güngör gibi genç kuşak oyuncuları da barındıran Aldatmak dizisinde Oltan karakterini canlandıran Cem Bender'in hayatı merak edildi. 1965 yılında dünyaya gelen oyuncunun özellikle memleketi merak edilerek "Cem Bender aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. İşte 58 yaşındaki Cem Bender'in memleketi...
ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak'ta Oltan karakterini canlandıran Cem Bender'in hayatı merak edildi.
CEM BENDER KİMDİR?
1965 yılında dünyaya gelen Cem Bender, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu.