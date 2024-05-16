Aldatmak'ın Kahraman'ı Berkay Ateş'in gözlerden uzak tuttuğu sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer Filenin Sultanları’nın güzeller güzeliyle...

Kadrosunda Yeşim Salkım, Feyza, Sevil Güngör, Vahide Perçin, Asena Girişken, Ercan Kesal, Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak'ta Kahraman karakterini canlandıran Berkay Ateş hakkındaki bir gerçekle duyanları şaşkına çevirdi. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Ateş'in Filenin Sultanları'nın güzeller güzeli oyuncusuyla aşk yaşadığı ortaya çıktı. Bakın Berkay Ateş gönlünü hangi ünlü voleybolcuya kaptırmış...
Feyza Sevil Güngör, Vahide Perçin, Asena Girişken, Yusuf Çim, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Nursel Köse gibi sevilen isimlerin yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak'ta Kahraman karakterini canlandıran Berkay Ateş'in hayatı merak edildi.
BERKAY ATEŞ KİMDİR?
1987'de dünyaya gelen Berkay Ateş, Abluka filminde Ahmet karakteriyle 22. Altın Koza Film Festivali'nde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı.
Çeşitli tiyatro oyunlarında boy gösterdikten sonra sinemaya yönelen Ateş, Yarım Kalan Mucize filminde İsyancı, Abluka filminde Ahmet'i canlandırdı.