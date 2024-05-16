Aldatmak'ın Kahraman'ı Berkay Ateş'in gözlerden uzak tuttuğu sevgilisi bakın kim çıktı! Meğer Filenin Sultanları’nın güzeller güzeliyle...

Kadrosunda Yeşim Salkım, Feyza, Sevil Güngör, Vahide Perçin, Asena Girişken, Ercan Kesal, Nursel Köse gibi isimlerin yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Aldatmak'ta Kahraman karakterini canlandıran Berkay Ateş hakkındaki bir gerçekle duyanları şaşkına çevirdi. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Ateş'in Filenin Sultanları'nın güzeller güzeli oyuncusuyla aşk yaşadığı ortaya çıktı. Bakın Berkay Ateş gönlünü hangi ünlü voleybolcuya kaptırmış...