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Aldatmak'ın Kahraman'ı Berkay Ateş'in büyük aşkı bakın kim çıktı! Meğer Filenin Sultanları’nın güzeller güzeliyle sevgiliymiş...

Perşembe akşamları ATV'de izleyici ile buluşan Aldatmak dizisinde Kahraman karakterini canlandıran Berkay Ateş, final bölümüyle birlikte gündeme geldi. Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Özellikle aşk hayatı merak edilen ünlü oyuncunun sevgilisinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Berkay Ateş'in Filenin Sultanları'nın güzeller güzeliyle aşk yaşadığı ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi 06 Haziran 2024, 15:20 Güncelleme 06 Haziran 2024, 15:20
Aldatmak’ın Kahraman’ı Berkay Ateş’in büyük aşkı bakın kim çıktı! Meğer Filenin Sultanları’nın güzeller güzeliyle sevgiliymiş... 1

Aldatmak dizisinde Kahraman karakterini canlandıran Berkay Ateş, final bölümüyle birlikte gündeme geldi. Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

Aldatmak’ın Kahraman’ı Berkay Ateş’in büyük aşkı bakın kim çıktı! Meğer Filenin Sultanları’nın güzeller güzeliyle sevgiliymiş... 2

BERKAY ATEŞ KİMDİR?
1987'de dünyaya gelen Berkay Ateş, Abluka filminde Ahmet karakteriyle 22. Altın Koza Film Festivali'nde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı.

Aldatmak’ın Kahraman’ı Berkay Ateş’in büyük aşkı bakın kim çıktı! Meğer Filenin Sultanları’nın güzeller güzeliyle sevgiliymiş... 3

Çeşitli tiyatro oyunlarında boy gösterdikten sonra sinemaya yönelen Ateş, Yarım Kalan Mucize filminde İsyancı, Abluka filminde Ahmet'i canlandırdı.

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