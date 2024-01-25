Aldatmak’ın Kahraman’ı Berkay Ateş sırılsıklam aşık! Bakın hem de kime! Meğer Filenin Sultanları’nın güzeller güzeliyle...

Feyza Sevil Güngör, Vahide Perçin, Asena Girişken, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Caner Şahin gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Aldatmak'ta Kahraman karakterini canlandıran Berkay Ateş hakkındaki bir gerçek duyanları şaşkına çevirdi. Ateş'in Filenin Sultanları'nın yıldız ismiyle aşk yaşadığını ilk kez duyanlar inanamadı. Bakın Berkay Ateş'in biricik sevgilisi kimmiş...
Perşembe akşamının vazgeçilmezi Aldatmak, ATV ekranlarında yeni sezonun ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkarken kadroya dahil olan oyuncular dikkat çekti.
Nursel Köse'nin canlandırdığı Mualla karakterinin yeğeni Kahraman rolüyle dizide yer alan Berkay Ateş'in hayatı ise merak edilip araştırılmaya başlandı.
36 yaşındaki oyuncunun sosyal medyada yaptığı son paylaşımı görenler ise şaşıp kaldı. Ateş'in Filenin Sultanları'nın güzel oyuncusuyla aşk yaşadığını ilk kez duyanlar inanamadı.