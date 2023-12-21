Aldatmak'ın İpek'i İlayda Çevik'in kardeşini görenler inanamadı üstüne bir de ikizi sandı! İki kardeşi ayırabilen buyursun gelsin

İlayda Çevik, 7 Ekim 1994 tarihinde Balıkesir'de dünyaya geldi. Oyunculuk kariyerine küçük yaşlarda, Balıkesir-Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosunda başlayan genç oyuncu, ortaokul çağlarında Özel Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesinden tiyatro eğitimi aldı. Ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezinde tiyatro eğitimine devam etti. İlk profesyonel tiyatro performansını "Çocuk Bahçesi" isimli çocuk oyunu ile yapmıştır. İlerleyen yıllarda, Duru Tiyatrosunda ve Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünde oyunculuk eğitimine devam etmiştir.

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İlayda Çevik, 2013 yılında "Karagül" isimli diziyle ilk kez ekrana geldi. 2015 yılında ilk kez "Kızım İçin" adlı sinema filminde, Yetkin Dikinciler, Eda Ece, İnci Türkay ve Berke Üzrek ile rol alarak beyaz perdeye adım atmıştır.

Sosyal medyada çok konuşulanlar isimlerden biri olan layda Çevik'in kız kardeşi ile benzerliği gündemde. İşte başta İlayda Çevik ve kız kardeşi olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlüler ve kardeşleri...