Aldatmak dizisi oyuncuları sosyal medya gündeminde! İşte Vahide Perçin, Ercan Kesal ve diğer oyuncuların dizideki karakterleri
Aldatmak dizisi oyuncuları sosyal medya gündeminde! Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği, atv ekranında yeni sezonun en iddialı projelerinden biri olan Aldatmak, bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. İşte çarpıcı hikayesiyle birlikte efsane kadrosuyla çok konuşulacak Aldatmak dizisindeki oyuncuların karakterleri...
Aldatmak dizisi oyuncuları sosyal medya gündeminde! İşte Vahide Perçin, Ercan Kesal ve diğer oyuncuların dizideki karakterleri...
Yönetmenliği Murat Saraçoğlu'na, senaryosu usta kalem Yıldız Tunç'a ait olan Aldatmak, çarpıcı hikayesiyle yayına başlamadan büyük merak uyandırdı. Yenersoy ailesi içerisindeki çatlakları gün yüzüne çıkaracak olan dizide Vahide Perçin'in canlandırdığı Güzide karakterinin ailesiyle karşı karşıya gelmesi ekrana yansıyacak. Çarpıcı hikayesiyle birlikte efsane kadrosuyla çok konuşulacak dizinin karakterleri şu şekilde;
ALDATMAK DİZİSİ 1. BÖLÜM FRAGMANI - VİDEO
GÜZİDE YENERSOY (VAHİDE PERÇİN)
Güzide, ailesine düşkün ancak yer yer mesafeli ve soğuk olabilen, bastığı yeri titreten, katı, kuralcı, doğrularından asla sapmayan bir aile mahkemesi hakimidir. Adliyedeki otoritesini evde de sürdürmektedir. Otuz yıldır Tarık'la evli olan, ailesine karşı hemen hiçbir konuda taviz vermeyen, doğru yolu kendisinin bildiğine inanan Güzide'nin Oylum ve Ozan adında iki çocuğu vardır. Ailesi ve hayatıyla ilgili doğru bildiğini zannettiği tüm gerçekler, tek bir tesadüfle yerle bir olacaktır.
ALİ SEZAİ OKUYAN (ERCAN KESAL)
Sezai, Nevşehir ve Ankara'da hukuk büroları olan çok başarılı bir avukattır. Şiir ve edebiyat düşkünü, eşiyle ayrı, iki çocuk sahibi bir babadır. Güzide ve Tarık ile okuldan arkadaşlardır. Zamanında çok yakın bir dostlukları olsa da Güzide ve Tarık sevgili olunca gruptan uzaklaşmıştır. Otuz yıl sonra Güzide'yle yolu tekrar kesişince hayatında yepyeni bir sayfa açılacaktır.
TARIK YENERSOY (MUSTAFA UĞURLU)
Güzide'nin kocası Tarık, işinde başarılı, kendine ait bir hukuk bürosu olan karizmatik bir avukattır. Güzide'yle aralarında gözle görülür bir problem olmasa da evliliklerinde yılların getirdiği bir yorgunluk vardır. Tarık, ailesinden yıllardır çok büyük bir sır saklamaktadır ve bu sırrın açığa çıkmasıyla hayatı alt üst olacaktır.