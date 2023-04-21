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Haberler Magazin Al Sancak'ın Nadia'sı Gülsim Ali İlhan'dan yatak odası pozu! 28 yaşındaki Gülsim Ali İlhan’ın paylaşımı ortalığı salladı...

Al Sancak'ın Nadia'sı Gülsim Ali İlhan'dan yatak odası pozu! 28 yaşındaki Gülsim Ali İlhan’ın paylaşımı ortalığı salladı...

Al Sancak dizisinde Nadia karakterini canlandıran Gülsim Ali İlhan, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Ünlü oyuncu, yatak odasında verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede gündem olan paylaşıma, binlerce yorum ve beğeni geldi. İşte 28 yaşındaki Gülsim Ali İlhan'ın sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

takvim.com.tr
21.04.2023 15:52 - Son Güncelleme: 21.04.2023 15:52
Al Sancak’ın Nadia’sı Gülsim Ali İlhan’dan yatak odası pozu! 28 yaşındaki Gülsim Ali İlhan’ın paylaşımı ortalığı salladı...

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Gülsim Ali İlhan, Instagram paylaşımlarıyla sık sık magazin gündeminde yer almıştı.

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Al Sancak’ın Nadia’sı Gülsim Ali İlhan’dan yatak odası pozu! 28 yaşındaki Gülsim Ali İlhan’ın paylaşımı ortalığı salladı...

Ünlü oyuncu, Instagram sayfasında yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Al Sancak’ın Nadia’sı Gülsim Ali İlhan’dan yatak odası pozu! 28 yaşındaki Gülsim Ali İlhan’ın paylaşımı ortalığı salladı...

Gülsim Ali İlhan, yatak odasında verdiği bir pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Al Sancak’ın Nadia’sı Gülsim Ali İlhan’dan yatak odası pozu! 28 yaşındaki Gülsim Ali İlhan’ın paylaşımı ortalığı salladı...

Kısa sürede gündem olan paylaşıma, binlerce yorum ve beğeni geldi. Takipçileri İlhan'a "Bu güzellik halis mi?", "Çok güzelsin" gibi yorumlarda bulundu.

Al Sancak’ın Nadia’sı Gülsim Ali İlhan’dan yatak odası pozu! 28 yaşındaki Gülsim Ali İlhan’ın paylaşımı ortalığı salladı...

Oyuncu paylaşımının altına düştüğü notla da takipçilerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

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