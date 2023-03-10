Al Sancak'ın Nadia'sı Gülsim Ali İlhan’dan cesur poz! 28’lik Gülsim yakın çekim paylaşıp ortağı ateşe verdi! Cesaretini konuşturup...
Uğur Güneş ile başrolünü üslendiği Al Sancak dizisinde Nadia karakterini canlandıran Gülsim Ali İlhan, hem kariyeri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, Instagram'da yaptığı dikkat çeken paylaşımlarına yenisini ekledi. Cesaretini konuşturan ünlü oyuncu, en cesur haliyle takipçilerinin karşısına çıktı. Kısa sürede sosyal medyada gündem olan poza alev emojisi geldi. İşte o paylaşım...
10.03.2023 19:26 - Son Güncelleme: 10.03.2023 19:26
Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Dilek karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Gülsim Ali İlhan, hem kariyeri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oldu.
Fotoğraf böylelikle binlerce yorum ve beğeni aldı. En cesur haliyle takipçilerinin karşısına çıkan Gülsim Ali İlhan'a alev emojisi ile birçok yorum yapıldı.