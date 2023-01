Al Sancak'ın Nadia İvanova'sı bakın kim çıktı! Gönül Dağı'nın göz bebeği Dilek'iydi! Gülsim Ali İlhan'a izleyici kollarını açtı! 'Hoş geldin'

Bozdağ Film imzalı, ilk bölümü 19 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Can Emre'nin üstlendiği, senaryosunu Atilla Engin, Mehmet Arı ve Selman Kılıçaslan'ın kaleme aldığı dizi Al Sancak Perşembe akşamları TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Başrollerini Uğur Güneş ve Gülsim Ali'in paylaştığı dizideki aksiyon sahneleri her bölüm sosyal medyayı sallarken dizide NADIA IVANOVA'yı canlandıran Gülsim Ali İlhan sosyal medya paylaşımıyla ortlalığı kasıp kavurdu.