Akrep'in asi Merve'si Müge Su Şahin yaşıyla herkesi şaşırttı! Çok farklı gösteriyor ama meğer göründüğü gibi değilmiş

Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan, kadrosunda Demet Akbağ, Evrim Alasya, Yusuf Çim, Beril Pozam, Bekir Aksoy, Aslı Melisa Uzun, Demet Gül gibi isimleri bulunduran Akrep dizisinin en sevilen isimlerinden biri de, Merve karakterini canlandıran Müge Su Şahin. Ferda'nın asi kızı Merve'ye hayat veren Müge Su Şahin sosyal medyada da ilgi görüyor. Müge Su Şahin hakkında araştırma yapanlar yaşını duyunca şaştı kaldı. Herkesin daha büyük sandığı Müge bakın kaç yaşında çıktı.

04.03.2021 14:37 - Son Güncelleme: 04.03.2021 14:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





