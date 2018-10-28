Kimi tanıdığınız isimlerin akraba olduklarını biliyor muydunuz?

İbrahim Tatlıses'in futbol dünyasındaki akrabasını biliyor musunuz? İşte akrabalıklarını öğrendiğinizde şaşıracağınız isimler... Erdal Cindoruk - Caner Cindoruk Fethi Tevetoğlu (Eski siyasetçi) - Tarkan Tevetoğlu Selim Naşit Özcan - Naşit Özcan Ahmet Uğurlu - Mustafa Uğurlu Sıtkı Akçatepe - Leman Akçatepe - Halit Akçatepe Nevşehirli Damat İbrahim Paşa - Halit Akçatepe Suavi Karaibrahimgil - Nil Karaibrahimgil Hayri Esen - Itır Esen Mahmut Cevher - Yonca Cevher Yenel Tanju Gürsu - Temel Gürsu Kel Aliço - Nuri Alço Halil Kut - Burak Kut Baykal Saran - Beyhan Saran Savaş Başar - Kemal Başar Gülşen Bubikoğlu - Cüneyt Özdemir Şükriye Atav - Ayşin Atav Gazanfer Özcan - Fulya Özcan Ercan Yazgan - Billur Yazgan Fatma Aliye Topuz - Suna Selen Cem Yılmaz - Tolga Çevik Aysel Gürel - Müjde Ar - Mehtap Ar Dinçer Çekmez - Metin Çekmez Murat Çobanoğlu - Ozan Çobanoğlu Murat Çobanoğlu - Ezgi Sertel Jale Altuğ - Şevket Altuğ Mehtmet Sevigen - Selen Sevigen İbrahim Tatlıses ve amcasının oğlu Serdar Tatlı Günay Girik - Fatma Girik İNTİZAR- YILDIZ TİLBE Atilla Özdemiroğlu - Yaprak Özdemiroğlu Ferdi Tayfur - Necla Nazır - Tuğçe Tayfur Türker İnanoğlu - Filiz Akın - İlker İnanoğlu Nilgün Bubikoğlu ile Gülşen Bubikoğlu kardeşlerin dayıları Adnan Şenses. Cahit Kaşıkcılar - Hakan Yufkacıgil Şevket Avşar - Yalçın Avşar Muharrem Gürses - Atilla Arcan Yeşilçam'ın yaşlı tonton dedesi Nubar Terziyan şarkıcı Fedon'un dayısıdır. Erdal Özyağcılar - Güzin Özyağcılar - Zeynep Özyağcılar Çetin Tekindor - Zerrin Tekindor - Hira Tekindor Selim Soydan - Hülya Koçyiğit - Gülşah Soydan Ferhan Şensoy - Derya Baykal - Neriman Derya Şensoy Necdet Tosun - Erdal Tosun - Gürdal Tosun Metin Serezli - Nevra Serezli - Murat Serezli Macit Flordun - Tardu Flordun Hayati Hamzaoğlu - Deniz Hamzaoğlu Altan Gördüm - Vahide Perçin - Alize Gördüm Sönmez Atasoy - Fadik Sevin Atasoy Rıza Külegeç - Ayşe Erbulak - Dağhan Külegeç Dursun Salkım - Yeşim Salkım Esra Akkaya - Sarp Akkaya - Kaya Akkaya Zeynep Değirmencioğlu - Ömer Dönmez Ali Şen - Şener Şen Ayten Erman - Ayşen Gruda - Ayben Erman Avni Dilligil - Belkıs Dilligil - Çiçek Dilligil Cüneyt Arkın - Murat Arkın Namık Kemal Zeybek - Şule Zeybek