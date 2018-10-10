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İbrahim Tatlıses'in futbol dünyasındaki akrabasını biliyor musunuz?

İbrahim Tatlıses'in futbol dünyasındaki akrabasını biliyor musunuz? İşte akrabalıklarını öğrendiğinizde şaşıracağınız isimler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Ekim 2018 , 19:26 Güncelleme Tarihi :30 Ekim 2024 , 16:44
İbrahim Tatlıses’in futbol dünyasındaki akrabasını biliyor musunuz?

Erdal Cindoruk - Caner Cindoruk

İbrahim Tatlıses’in futbol dünyasındaki akrabasını biliyor musunuz?

Fethi Tevetoğlu (Eski siyasetçi) - Tarkan Tevetoğlu

İbrahim Tatlıses’in futbol dünyasındaki akrabasını biliyor musunuz?

Selim Naşit Özcan - Naşit Özcan

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