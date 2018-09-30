Bakın hangi ünlüler hangi ünlü isimlerin akrabası...

Fethi Tevetoğlu (Eski siyasetçi) - Tarkan Tevetoğlu İntizar - Yıldız Tilbe Ahmet Uğurlu - Mustafa Uğurlu Sıtkı Akçatepe - Leman Akçatepe - Halit Akçatepe Savaş Başar - Kemal Başar Suavi Karaibrahimgil - Nil Karaibrahimgil Hayri Esen - Itır Esen Mahmut Cevher - Yonca Cevher Yenel Tanju Gürsu - Temel Gürsu Halil Kut - Burak Kut Baykal Saran - Beyhan Saran Selim Naşit Özcan - Naşit Özcan Erdal Cindoruk - Caner Cindoruk Şükriye Atav - Ayşin Atav Gazanfer Özcan - Fulya Özcan Fatma Aliye Topuz - Suna Selen Tayfun Çorağan - Güzin Çorağan Aysel Gürel - Müjde Ar - Mehtap Ar Murat Çobanoğlu - Ozan Çobanoğlu Murat Çobanoğlu - Ezgi Sertel Jale Altuğ - Şevket Altuğ Mehmet Sevigen - Selen Sevigen İbrahim Tatlıses ve amcasının oğlu Serdar Tatlı Günay Girik - Fatma Girik Hülya Gülşen Irmak - Çağla Irmak Atilla Özdemiroğlu - Yaprak Özdemiroğlu Ferdi Tayfur - Necla Nazır - Tuğçe Tayfur Türker İnanoğlu - Filiz Akın - İlker İnanoğlu Nilgün Bubikoğlu ile Gülşen Bubikoğlu kardeşlerin dayıları Adnan Şenses Cahit Kaşıkcılar - Hakan Yufkacıgil Şevket Avşar - Yalçın Avşar Tarık Akan - Barış Zeki Üregül Yeşilçam'ın yaşlı tonton dedesi Nubar Terziyan şarkıcı Fedon'un dayısıdır. Erdal Özyağcılar - Güzin Özyağcılar - Zeynep Özyağcılar Çetin Tekindor - Zerrin Tekindor - Hira Tekindor Kel Aliço - Nuri Alço Tanju Korel - Hülya Darcan - Bergüzar Korel Selim Soydan - Hülya Koçyiğit - Gülşah Soydan Ferhan Şensoy - Derya Baykal - Neriman Derya Şensoy Necdet Tosun - Erdal Tosun - Gürdal Tosun Metin Serezli - Nevra Serezli - Murat Serezli Macit Flordun - Tardu Flordun Hayati Hamzaoğlu - Deniz Hamzaoğlu Altan Gördüm - Vahide Perçin - Alize Gördüm Sönmez Atasoy - Fadik Sevin Atasoy Rıza Külegeç - Ayşe Erbulak - Dağhan Külegeç Dursun Salkım - Yeşim Salkım Esra Akkaya - Sarp Akkaya - Kaya Akkaya Tarık Akan - Barış Zeki Üregül Kemal Sunal - Ali Sunal - Ezo Sunal Nevşehirli Damat İbrahim Paşa - Halit Akçatepe Zeynep Değirmencioğlu - Ömer Dönmez Ali Şen - Şener Şen Ayten Erman - Ayşen Gruda - Ayben Erman Cüneyt Arkın - Murat Arkın İsmail Düvenci ünlü oyuncunun babası çıktı. O isim Ceyda Düvenci'den başkası değil. Melisa Şenolsun'un kardeşi Efecan Şenolsun ''YENİ ALBÜMÜNE DESTEK VERECEK'' Türkiye'nin ilk rock gruplarından Mavi Işıklar'ın gitaristi Fikret Ural, kızının bu yıl çıkacak albümüne destek verecek. Ailesi Giritli olan Kıvılcım Ural, 'Girit'ten gelme müzik bağlarımız güçlü. Çocukluğum babamın müziğini dinlemekle geçti.' dedi. Zeynep Beşerler'in kız kardeşi Derya Beşerler Togan Gökbakar ve Abisi Şahan Gökbakar Youtube'da yayınladığı videolarla ile tanınan Cem Korkmaz intihar etti. Korkmaz, son olarak Recep İvedik 4 filminde rol almıştı. Youtube'da hatırı sayılır bir takipçisi olan Korkmaz aynı zamanda usta oyuncu Muhittin Korkmaz'ın oğludur. Attila İlhan'ın kardeşi Çolpan İlhan Sadri Alışık'ın eşidir. Kerem Alışık da yeğenidir. Doğu Kardeşler Ozan ve Kenan Doğulu Avşar kardeşler Hülya ve Helin Şaşmaz kardeşler Raci ve Necati Şaşmaz Kadir İnanır'ın ünlü yeğenleri Soner Arıca ve Levent İnanır