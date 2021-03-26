Akıncı'nın Hacer'i Berrak Kuş'un eşi çıka çıka Maraşlı'nın yıldızı çıktı! Eşi de kendisi gibi ünlü bir oyuncu çıkınca...

Oyuncu kadrosunda Şükrü Özyıldız, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Atakan Hoşgören, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Müge Boz, Ercü Turan, Berrak Kuş, Berrin Arısoy, Serhan Onat, Yılmaz Bayraktar, Deren Talu, Kubilay Yılmaz, Zeynep Melisa Alpergün, Eren İnan gibi oyuncuları bulunduran Akıncı'nın şüphesiz ki en çok dikkat çeken isimlerinden biri Hacer karakterine hayat veren Berrak Kuş. Bu zamana kadar pek çok yapımda rol alan ancak özel hayatını gözlerden uzak tutmaya çalışan Berrak Kuş'un eşi çıka çıka Maraşlı'nın o ismi çıktı. Görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Berrak Kuş olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

26.03.2021 13:57 - Son Güncelleme: 26.03.2021 13:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





