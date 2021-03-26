Akıncı'nın Hacer'i Berrak Kuş'un eşi çıka çıka Maraşlı'nın yıldızı çıktı! Eşi de kendisi gibi ünlü bir oyuncu çıkınca...
Oyuncu kadrosunda Şükrü Özyıldız, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Atakan Hoşgören, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Müge Boz, Ercü Turan, Berrak Kuş, Berrin Arısoy, Serhan Onat, Yılmaz Bayraktar, Deren Talu, Kubilay Yılmaz, Zeynep Melisa Alpergün, Eren İnan gibi oyuncuları bulunduran Akıncı'nın şüphesiz ki en çok dikkat çeken isimlerinden biri Hacer karakterine hayat veren Berrak Kuş. Bu zamana kadar pek çok yapımda rol alan ancak özel hayatını gözlerden uzak tutmaya çalışan Berrak Kuş'un eşi çıka çıka Maraşlı'nın o ismi çıktı. Görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Berrak Kuş olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.
Akıncı dizisinde Hacer karakterini canlandıran oyuncunun gerçek adı Berrak Kuş. Akıncı dizisindeki Hacer karakteri Kemal komiserin eşidir. Aynı zamanda Akıncı olarak bilinen Fatih'in de öz teyzesidir. 1972 Ankara doğumlu olan Berrak Kuş eğitim hayatını İstanbul'da tamamlamıştır. Tiyatroya olan ilgisi lisede başlayan oyuncu lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tamamlamıştır. Okuldan başarıyla mevzun olan Berrak Kuş, mesleğine tiyatro sahnelerinde başlamıştır. Okul yıllarında kendisini dublaj konusunda da eğiten Berrak Kuş, 2005 yılında vizyona giren Vfor Vendetta filminde Natalia Portman'ın Evey karakterinin seslendirmesini yapmıştır.
Dizi sektöründe oldukça aktif olan oyuncu, Ah Şu Komşular, Evdeki Yabancı, Bebek, Tatlı Hayat, Gamsız Hayat ve Kış Güneşi dizilerinde rol almıştır. Atv'de yayınlanan başrolünü Gürkan Uygun, Kerem Bürsin ve Leyla Lydia Tuğutlu'nun paylaştığı Bu Şehir Arkandan Gelecek dizisinin kadrosunda da Süreyya karakteri ile izleyenlerin karşısına çıkmıştır.
2020 yılında Netfilix'in popüler dizisi La Casa De Papel'de yaptığı seslendirme ile büyük bir çıkış yakalayan oyuncu 1 Ocak 2021'de yayına giren Akıncı dizisinde Hacer rolünü üstlenmektedir. Berrak Kuş'un eşi de kendisi gibi oyuncu hemde sevilen dizi Maraşlı'da rol alıyor. Bakın kim. İşte başta Berrak Kuş olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.