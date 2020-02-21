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Akın Akınözü'nün yıllar önceki hali inanılmaz! Hercai'nin Miran'ının kilolu eski halleri...

Hercai yayınlandığı günden bu yana izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yeni bölümleriyle atv ekranlarında yayınlanan Hercai Akın Akınözü ve Ebru Şahin'e büyük bir şöhret getirdi. Akın Akınözü yine oyuncu ve ünlü bir aileden gelse de Hercai, kariyer basamaklarını üçer, beşer tırmanmasını sağladı. Sandra Pestemalciyan ile uzun süredir sevgili olan 29 yaşındaki Akın Akınözü hakkında her detay merak edilince ortaya çok ilginç şeyler çıkıyor. Onlardan biri de bu fotoğraflar. Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün lise yıllarına ait fotoğrafları sosyal medyayı salladı. Daha önceki röportajlarında 50 kilo verdiğini açıklayan Akın Akınözü, pek çok kişiye örnek olacak türden bir değişim geçirmiş. Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün kilolu eski halleri sizi çok şaşırtacak. İşte başta Akın Akınözü olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

21.02.2020 12:21 - Son Güncelleme: 21.02.2020 13:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





