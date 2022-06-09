Akın Akınözü'nün sevgilisi Sandra bakın kimmiş! Güzelliğiyle ortalığı kasıp kavurdu Arzu Sabancı detayı herkesi şaşırttı
Akın Akınözü'nün sevgilisi Sandra bakın kimmiş! Güzelliğiyle ortalığı kasıp kavurdu Arzu Sabancı detayı herkesi şaşırttı... Son olarak Kaderimin Oyunu dizisinde Cemal karakterine hayat veren oyuncu Akın Akınözü'nün özel hayatı merak konusu oldu. Hercai dizisi ile yıldızı parlayan Akın Akınözü'nün sevgilisinin kim olduğunu araştıranlar, Arzu Sabancı detayına dikkat çekti. İşte güzelliği ile Arzu Sabancı'yı da kendisine hayran bırakan Sandra Pestemalciyan...
09.06.2022 18:04 - Son Güncelleme: 09.06.2022 18:09
Akın Akınözü'nün sevgilisi Sandra bakın kimmiş! Güzelliğiyle ortalığı kasıp kavurdu Arzu Sabancı detayı herkesi şaşkına çevirdi.
1990 doğumlu Akın Akınözü aslen Ankara'da dünyaya geldi. İyi derecede İngilizce bilen Akın Akınözü,17 yaşında iken dünyanın diğer ucuna gitmiş ve 6 sene Amerika'da yaşamış... Yakışıklılığıyla kendisine hayran bırakan Akın Akınözü'nün Amerika'da tanıştığı ve uzun yıllardır aşk yaşadığı güzeller güzeli sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile aşkında evlilik yolunda ilerliyor.
Sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken Sandra, güzelliği ile mest etti. Son paylaşımında ise Arzu Sabancı'dang elen yorum dikkat çekti.