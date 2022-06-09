Akın Akınözü’nün sevgilisi Sandra bakın kimmiş! Güzelliğiyle ortalığı kasıp kavurdu Arzu Sabancı detayı herkesi şaşırttı

1990 doğumlu Akın Akınözü aslen Ankara'da dünyaya geldi. İyi derecede İngilizce bilen Akın Akınözü,17 yaşında iken dünyanın diğer ucuna gitmiş ve 6 sene Amerika'da yaşamış... Yakışıklılığıyla kendisine hayran bırakan Akın Akınözü'nün Amerika'da tanıştığı ve uzun yıllardır aşk yaşadığı güzeller güzeli sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile aşkında evlilik yolunda ilerliyor.