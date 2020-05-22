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Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı başına dert oldu! Akın Akınözü sevgilisine fena yakalandı
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı başına dert oldu! Akın Akınözü sevgilisine fena yakalandı
Hercai dizisi oyuncusu Akın Akınözü, Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'ya duyduğu hayranlık nedeniyle nişanlısı Sandra Pestemalciyan ile sorun yaşıyor. Evlenmek üzere olan Akın Akınözü ve sevgilisi Sandra Pestemalciyan, hakkındaki bu iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. Yakışıklı oyuncunun Jelena hayranlığının sevgilisi ile arasının bozduğu iddia edildi. İddiaya göre Akın Akınözü sevgilisine fena yakalandı! İşte 29 yaşındaki Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı...
22.05.2020 17:42
- Son Güncelleme: 22.05.2020 17:42
Akın Akınözü, eski Beşiktaşlı Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'ya olan hayranlığı nedeniyle sıkıntılı bir süreç geçiriyor. Srbija Danas'ın iddiasına göre Sırbistan'da 'İmkansız Aşk' dizisindeki rolüyle en popüler Türk aktör konumundaki Akın Akınözü, Jelena Karleusa hayranlığı nedeniyle nişanlısı Sandra Pestemalciyan ile sorun yaşıyor.
Evlenmek üzere olan oyuncunun ilişkisi, bu hayranlık nedeniyle tehlikeye girmiş durumda. Akınözü'nün sürekli olarak Jelena Karleusa'nın fotoğraflarına ve videolarına baktığı belirtilen haberde yine Jelena Karleusa videoları izlediği bir anda sevgilisine yakalandığı iddia edildi.
Jelena'nın Instagram'ından çıkamadığı aktarılan oyuncuyu gören sevgilisinin bundan çok rahatsız olduğu ve eşyalarını alıp evi terk ettiği belirtildi.
Hırvatistan basınından dnevno ve 24sata'ya göre ise Dusko Tosic'in Beşiktaş'ta oynadığı dönemlerden kendisine hayran olan Akın Akınözü'nün oyuncunun devre arasında Türkiye'ye dönme ihtimali sonrası çok mutlu olduğu iddia edildi.
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Dusco Tosic eşi Jelena Karleusa ile arasındaki buzları eritmişti.
2008 yılında dünyaevine giren ve geçtiğimiz yıl çıkan ihanet iddialarının ardından evlerini ayıran Tosic ve Karleusa yeniden bir araya gelmişti.