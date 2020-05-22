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Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı başına dert oldu! Akın Akınözü sevgilisine fena yakalandı

Hercai dizisi oyuncusu Akın Akınözü, Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa'ya duyduğu hayranlık nedeniyle nişanlısı Sandra Pestemalciyan ile sorun yaşıyor. Evlenmek üzere olan Akın Akınözü ve sevgilisi Sandra Pestemalciyan, hakkındaki bu iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. Yakışıklı oyuncunun Jelena hayranlığının sevgilisi ile arasının bozduğu iddia edildi. İddiaya göre Akın Akınözü sevgilisine fena yakalandı! İşte 29 yaşındaki Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı...

22.05.2020 17:42 - Son Güncelleme: 22.05.2020 17:42 BU GALERİYİ PAYLAŞ





