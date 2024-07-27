Akın Akınözü'nün annesinin cenazesine gelmeyen Ebru Şahin konserde ortaya çıktı! Sinem Kobal'la böyle eğlendiler

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ebru Şahin, geçtiğimiz dün gece katıldığı bir konserle magazin gündemine bomba gibi düştü. 3 yıllık rol arkadaşı Akın Akınözü'nün annesinin cenazesine katılmayan Ebru Şahin'in konserde ortaya çıkması büyük şaşkınlık yarattı. Ebru Şahin, Sinem Kobal ile birlikte katıldığı konserde oldukça keyifli anlar yaşadı. İşte o görüntüler...
3 yıllık rol arkadaşı Akın Akınözü'nün annesinin cenazesine katılmayan Ebru Şahin'in konserde ortaya çıkması büyük şaşkınlık yarattı. Ebru Şahin, Sinem Kobal ile birlikte katıldığı konserde oldukça keyifli anlar yaşadı. İşte o görüntüler...
Geçtiğimiz günlerde 'Hercai' dizisinde başrolü paylaştığı Akın Akınözü'nün annesinin cenazesine katılmayan Ebru Şahin büyük tepki toplamıştı. Ancak Ebru Şahin'in yoğun çekim programı nedeniyle cenaze törenine katılamadığı Akın Akınözü'nü telefonla arayarak başsağlığı dilediği ortaya çıkmıştı.
Bu olaylar hala bir kısım tarafından tartışılmaya devam ederken Ebru Şahin, Sinem Kobal ile konserde ortaya çıktı.