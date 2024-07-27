Akın Akınözü'nün annesinin cenazesine gelmeyen Ebru Şahin konserde ortaya çıktı! Sinem Kobal'la böyle eğlendiler

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Ebru Şahin, geçtiğimiz dün gece katıldığı bir konserle magazin gündemine bomba gibi düştü. 3 yıllık rol arkadaşı Akın Akınözü'nün annesinin cenazesine katılmayan Ebru Şahin'in konserde ortaya çıkması büyük şaşkınlık yarattı. Ebru Şahin, Sinem Kobal ile birlikte katıldığı konserde oldukça keyifli anlar yaşadı. İşte o görüntüler...