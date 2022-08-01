Akciğer kanseri ile mücadele eden Billur Kalkavan son sağlık durumunu merak edenler için paylaştı: "Ciğerimden sular filan alındı..."

Billur Kalkavan Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Epeydir paylaşım yapmadım. Herkes merak ediyor. Ama cevap verecek halim olmadı. Zatürre oldum, ciğerlerimden su falan aldılar boşverelim şimdi bunları hastanede tatsız anlar yaşadım. Paylaşım yapmaya hiç enerjim olmadı. Ama tedavim güzel gidiyor. Çekim yaptık, çok yoruluyorum. Çok özür diliyorum beni merak edenlerden. Sizleri çok seviyorum her şey çok güzel gidiyor."