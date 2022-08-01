Akciğer kanseri ile mücadele eden Billur Kalkavan son sağlık durumunu merak edenler için paylaştı: "Ciğerimden sular filan alındı..."
Akciğer kanseri ile mücadele eden Billur Kalkavan son sağlık durumunu merak edenler için paylaştı. İşte "Kemoterapi iyi gidiyor ama bir de zatürre oldum, hastanede tatsız anlar yaşadım. Ciğerimden sular filan alındı... Lütfen bana sitem etmeyin size dönüş yapmadım diye olur mu?" diyen Billur Kalkavan'ın son hali...
"CİĞERİMDEN SULAR FİLAN ALINDI..."
Akciğer kanseri ile mücadele eden Billur Kalkavan son sağlık durumunu merak edenler için paylaştı.
Hamdi Alkan, geçtiğimiz mayıs ayında yakın dostu Billur Kalkavan'ı Bodrum'daki evinde ziyaret etmişti. Alkan'ın sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafla Billur Kalkavan'ın Akciğer Kanseri ile mücadele ettiği ortaya çıktı.
Tedavisine evden devam eden Billur Kalkavan, sağlık durumunu takipçileri ile paylaştı. Tedavisinin devam ettiğini ve enerjisi olmadığı için paylaşım yapamadığını ifade eden Billur Kalkavan, yaşadıklarını yayınladığı bir videoyla anlattı.
Billur Kalkavan Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Epeydir paylaşım yapmadım. Herkes merak ediyor. Ama cevap verecek halim olmadı. Zatürre oldum, ciğerlerimden su falan aldılar boşverelim şimdi bunları hastanede tatsız anlar yaşadım. Paylaşım yapmaya hiç enerjim olmadı. Ama tedavim güzel gidiyor. Çekim yaptık, çok yoruluyorum. Çok özür diliyorum beni merak edenlerden. Sizleri çok seviyorum her şey çok güzel gidiyor."