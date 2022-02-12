Akasya Durağı’nın şoför Leyla’sı Ayça İnci’nin son haline bakın! Yeşilçam yıldızının torunu paylaştı gören dönüp bir daha baktı
Akasya Durağı'nın şoför Leyla'sı Ayça İnci'nin son haline bakın! 2008 yılında başlayan ve 5 sezon devam eden Akasya Durağı dizisinde rol alan Ayça İnci, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Oyuncu Ayçin İnci'nin kardeşi ve Yeşilçam yıldızı Bilal İnci'nin torunu olan Ayça İnci'nin son hali çok konuşuldu. Ünlü oyuncunun takipçileri, Ayça İnci'ye beğeni yağdırırken "Çok güzelsin" yorumlarında bulundu. İşte Ayça İnci'nin son hali...
12.02.2022 21:04
- Son Güncelleme: 12.02.2022 21:04
Kadrosunda Zeki Alasya, Melek Baykal, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Onur Şan, ve Timur Acar gibi isimlerin yer aldığı Akasya Durağı'nda canlandırdığı Leyla karakteriyle hafızlara kazınan Ayça İnci, son haliyle gündeme geldi.
Oyuncu Ayçin İnci'nin kardeşi ve Yeşilçam yıldızı Bilal İnci'nin torunu olan Ayça İnci için "Çok güzelsin", "Zarif ve mükemmel" yorumları yapıldı.