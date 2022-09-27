Akasya Durağı'nda Osman Aga'nın damadı Obayana'ydı! Max Bendo bakın şimdi ne yapıyor işte merak edilen son hali
Başrollerinde Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Pelin Sönmez ve Onur Şan gibi isimlerin yer aldığı Akasya Durağı dizisi, bir dönemin fenomen yapımlarından biriydi. Tekrar bölümleri bile izlenen Akasya Durağı geriye pek çok hafızalara kalan karakter bıraktı. Onlardan biri de 'Obayana.' Osman Aga'nın kızına sırılsıklam aşık olan bir genci canlandıran Max Bendo'nun son hali şaşırttı. İşte detaylar...
27.09.2022 09:13 - Son Güncelleme: 27.09.2022 09:13
2008-2012 yılları arasında yayınlanan Akasya Durağı dizisi, yayınlandığı döneme damga vuran yapımlar arasında yer alıyor.
Kadrosunda Levent Ülgen, Cezmi Baskın, Zeki Alasya, Onur Şan ve Aslı Altaylar gibi isimlerin yer aldığı Akasya Durağı dizisi, 1995-2003 yılları arasında ekranlara gelen Çiçek Taksi'nin uyarlamasıydı.
Max Bendo, yayınlandığı döneme damga vuran Akasya Durağı dizisinde Obayana karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. Obayana karakteri ile hafızalara kazınan sempatik isim, En Son Babalar Duyar dizisinde de rol almıştı.
Son hali ortaya çıkan Max Bendo sosyal medyada ilgi odağı oldu. Peki Max Bendo şimdilerde ne yapıyor?