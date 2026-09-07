Popstar Ajdar’ı Güney Kore konseri vaadiyle trollediler: 2,5 saatlik performans için 30 milyon Euro istedi
"Türkiye'nin ilk Hiperstarı" olarak tanınan Ajdar, sokakta karşılaştığı bir grup gencin Güney Kore'de konser verme teklifiyle karşılaştı. Kendilerini Güney Kore merkezli bir organizasyon şirketinin yetkilileri ve "BTS" gibi dünyaca ünlü K-Pop gruplarının yapımcıları olarak tanıtan gençlerin şakasını ciddiye alan Ajdar, konser için önce 10 milyon, ardından 20 milyon Euro istedi. Ünlü şarkıcı, 2,5 saatlik performans için ise ücretini 30 milyon Euro'ya çıkardı.
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