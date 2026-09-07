Popstar Ajdar’ı Güney Kore konseri vaadiyle trollediler: 2,5 saatlik performans için 30 milyon Euro istedi

ÜCRET 10 MİLYON EURO'DAN 30 MİLYON EURO'YA ÇIKTI

Görüşmenin devamında konu sahne ücretine geldi. Ajdar ilk olarak konser için 10 milyon Euro talep etti. Pazarlık ilerledikçe istenen rakam da yükseldi. Sahne süresinin 2 saate çıkarılması halinde ücretini 20 milyon Euro olarak belirleyen Ajdar, minimum 2,5 saatlik performans için ise 30 milyon Euro istedi.