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Popstar Ajdar’ı Güney Kore konseri vaadiyle trollediler: 2,5 saatlik performans için 30 milyon Euro istedi

"Türkiye'nin ilk Hiperstarı" olarak tanınan Ajdar, sokakta karşılaştığı bir grup gencin Güney Kore'de konser verme teklifiyle karşılaştı. Kendilerini Güney Kore merkezli bir organizasyon şirketinin yetkilileri ve "BTS" gibi dünyaca ünlü K-Pop gruplarının yapımcıları olarak tanıtan gençlerin şakasını ciddiye alan Ajdar, konser için önce 10 milyon, ardından 20 milyon Euro istedi. Ünlü şarkıcı, 2,5 saatlik performans için ise ücretini 30 milyon Euro'ya çıkardı.

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Ajdar’a Güney Kore’den Hayali Konser Teklifi

Yolda Ajdar ile karşılaşan gençler, aralarındaki bir kişiyi Güney Koreli yapımcı olarak tanıtarak şarkıcıya konser teklifi yaptı. Gençlerin hazırladığı kurguya göre Ajdar'ın Güney Kore'de sahne alması isteniyordu. Başlangıçta görüşmenin bir şaka olduğundan habersiz görünen Ajdar, teklifi ciddi biçimde değerlendirdi.

Ajdar’ın Kaşe Talebi: 10 Milyon Euro
Video Oynatma İkonu Ajdar Anık Güney Kore konseri 30 milyon euro istedi izle

AJDAR'IN 10 MİLYON EURO'LUK KAŞE TALEBİ

Gençlerden biri Ajdar'a, "Dünya starı değil mi?" diye sordu. Ajdar ise, "Evet." yanıtını verdi. Ardından genç, "Arkadaşım sizinle çalışmak istiyor. Kaşenizi öğrenebilir miyiz?" diye sordu. Ajdar'ın yanıtı ise, "10 milyon Euro." oldu.

Ajdar’dan BTS Yapımcılarına K-Pop İddiası

"RAP'E KATILMIYORUM BEN"

Kendilerini Güney Kore merkezli bir organizasyon şirketinin yetkilileri ve "BTS" gibi dünyaca ünlü K-Pop gruplarının yapımcıları olarak tanıtan gençlerin teklifini dinleyen Ajdar, kısa sürede sahne şartlarını anlatmaya başladı.

Ajdar’dan Rap’e Tepki: ’Katılmıyorum’

Kendisine yöneltilen müzik tarzıyla ilgili öneriye "Rap'e katılmıyorum ben" diyerek karşılık veren şarkıcı, konserin süresi ve koşulları konusunda da taleplerini sıraladı. Sohbet sırasında gençlerden birinin Ajdar'a dokunması üzerine ünlü isim, "Elini çek" diyerek tepki gösterdi.

Ajdar’ın Sahne Ücreti 30 Milyon Euro’ya Çıktı

ÜCRET 10 MİLYON EURO'DAN 30 MİLYON EURO'YA ÇIKTI

Görüşmenin devamında konu sahne ücretine geldi. Ajdar ilk olarak konser için 10 milyon Euro talep etti. Pazarlık ilerledikçe istenen rakam da yükseldi. Sahne süresinin 2 saate çıkarılması halinde ücretini 20 milyon Euro olarak belirleyen Ajdar, minimum 2,5 saatlik performans için ise 30 milyon Euro istedi.

Ajdar, Sahte Teklifi Ciddiye Aldı: ’Arayın’

Gençlerin sahte teklifine ciddi yaklaşan Ajdar, yurt dışındaki organizatörlerle iletişime geçilmesini de istedi. İletişim bilgilerinin paylaşılmasını isteyen Ajdar, "Telefon numaramı verin, arayın." ifadelerini kullandı. Sohbetin sonunda gençlerin iletişim bilgilerini alan ve isimlerini öğrenen Ajdar, belirlediği sahne ücretlerini bir kez daha dile getirdikten sonra yanlarından ayrıldı.

Ajdar Anık: Mühendislikten Müzik Yıldızlığına
AJDAR ANIK

Ajdar Anık, gerçek adıyla Mehmet Anık, 10 Şubat 1973'te Mardin'de doğan Türk şarkıcı ve internet ünlüsüdür. Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra bir süre mühendislik yaptı, ardından müziğe yöneldi ve 2003'te Popstar Türkiye seçmeleriyle tanındı.

"Çikita Muz" şarkısıyla geniş kitlelerin dikkatini çekti.

Ajdar, yıllar içinde televizyon programları, sıra dışı açıklamaları ve kamuoyunda tartışma yaratan çıkışlarıyla gündemde kaldı.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin