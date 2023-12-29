Ajda Pekkan’ın yalnızca 6 gün evli kaldığı eski eşi bakın kim çıktı! “O zamanlar daha çocuktum” demişti! Meğer o futbolcuyla...

'Haykıracak Nefesim', 'Bambaşka Biri', 'Arada Sırada', 'Sana Neler Edeceğim' ve daha nicesiyle hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, bir dizinin yeni yıla özel bölümüne konuk olmasının ardından gündeme geldi. Bunun üzerine ünlü şarkıcının hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Yıllara meydan okuyan 77 yaşındaki Ajda Pekkan'ın özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Pekkan'ın yalnızca 6 gün evli kaldığı ilk eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Ajda Pekkan'ın ilk eşi hangi futbolcuymuş...