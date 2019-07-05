Ajda Pekkan'ın son halini görenler şok oldu: Balmumu heykeline dönmüşsün! Ajda Pekkan kaç estetik operasyonu geçirdi?
Ajda Pekkan son haliyle gündeme bomba gibi düştü. Bir magazin programına katılan 73 yaşındaki Ajda Pekkan'ın, yaptırdığı estetikler yüzünden mimiklerini kullanamaması dikkat çekti. Yılların sanatçısı Ajda Pekkan'ın son halini görenler birbirinden ilginç yorumlarda bulundu. Pekkan, kendisinden bahsederken hiperaktif olduğunu iddia edince, sosyal medya kullanıcıları bunu da es geçmedi. Bir kullanıcı, ''Hiperaktifim diyor ama kılı kıpırdamıyor bu nasıl iş'' şeklinde yorum yaptı. Peki, Ajda Pekkan'ın başından geçen estetik operasyonları neler? İşte Ajda Pekkan'ın herkesi şok eden son hali...
Ajda Pekkan son haliyle herkesi şoka uğrattı. 73 yaşındaki Süperstar Ajda Pekkan, bir magazin programına katılarak kendisiyle ilgili çok özel bilgiler paylaştı. Pekkan'ı görenler ise birbirinden ilginç yorumlarda bulundu. Peki Ajda Pekkan'da hangi estetikler var? İşte herkesi şoka uğratan Ajda Pekkan'ın son hali...
Canlı yayında yaptığı samimi açıklamalarla gündeme gelen Ajda Pekkan'ın konuşurken mimik yapamaması, sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi. 73 yaşındaki Pekkan'ın son halini görenler, "Konuşan balmumu heykeli", "Artık tepki veremeyecek hale gelmiş" gibi yorumlar yaptı. İşte Ajda Pekkan'ın estetikleri hakkında yapılan yorumlar...
3 Kez Burnunu Yaptırdı
Burun Estetiği yani Rinoplasti, Botoks, Dolgu, Lazer Epilasyon gibi cerrahi dışı estetik girişimlerden sonra en çok yaptırılan estetik ameliyat. Süperstar da yüzüne uygulattığı diğer estetik müdahalelerle bağlantılı olarak, en doğru ifade ve görüntüyü yakalamak için 3 kez burnunu yaptırdı.