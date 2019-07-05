Ajda Pekkan'ın son halini görenler şok oldu: Balmumu heykeline dönmüşsün! Ajda Pekkan kaç estetik operasyonu geçirdi?

Ajda Pekkan son haliyle gündeme bomba gibi düştü. Bir magazin programına katılan 73 yaşındaki Ajda Pekkan'ın, yaptırdığı estetikler yüzünden mimiklerini kullanamaması dikkat çekti. Yılların sanatçısı Ajda Pekkan'ın son halini görenler birbirinden ilginç yorumlarda bulundu. Pekkan, kendisinden bahsederken hiperaktif olduğunu iddia edince, sosyal medya kullanıcıları bunu da es geçmedi. Bir kullanıcı, ''Hiperaktifim diyor ama kılı kıpırdamıyor bu nasıl iş'' şeklinde yorum yaptı. Peki, Ajda Pekkan'ın başından geçen estetik operasyonları neler? İşte Ajda Pekkan'ın herkesi şok eden son hali...

05.07.2019 17:15 - Son Güncelleme: 05.07.2019 18:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





